Náučný chodník Kysihýbel v Banskej Štiavnici po 25 rokoch obnovili

K renovácii chodníka došlo práve v roku, v ktorom si škola pripomína 100. výročie svojho založenia.

Banská Štiavnica 21. mája (TASR) - Feistmantlova záhrada, leknové jazierko, umelá jaskyňa či Červený lom, to je len časť zo zaujímavostí, na ktoré dovedie turistov Náučný chodník Kysihýbel. Približne šesť kilometrov dlhá trasa, ktorá má 14 zastavení, sa po 25 rokoch dočkala svojej obnovy.



"Náučný chodník Kysihýbel vznikol pred 25 rokmi pri príležitosti 75. výročia založenia strednej lesníckej školy. Po 25 rokoch tak vznikla myšlienka, že by bolo dobré ho obnoviť, pretože za tie roky schátral. Možno sa mu nevenovalo toľko pozornosti, ako bolo žiaduce," uviedol počas slávnostného otvorenia obnoveného chodníka riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici Miroslav Ďurovič s tým, že na obnove chodníka sa okrem zamestnancov školských lesov podieľali aj samotní študenti. Navyše je podľa jeho slov symbolické, že k jeho renovácii došlo práve v roku, v ktorom si škola pripomína 100. výročie svojho založenia.







Jozef Capuliak z Národného lesníckeho centra vo Zvolene priblížil, že chodník bol obnovený v rámci cezhraničného projektu TreeJoy, ktorý je podporený programom Interreg Slovenská republika - Maďarsko. Jeho obnovenie stálo približne 4000 eur. Chodník bol pred revitalizáciou zarastený, tabule boli nečitateľné. Preto ho v rámci projektu vyčistili, zmenili počet jeho zastavení a aktualizovali informačné tabule. "Chodník sa venuje prírodným, kultúrnym a lesníckym zaujímavostiam lokality Kysihýbel," priblížil Capuliak. Náučný chodník je okružný, začína sa aj končí pri Lesníckom arboréte Kysihýbel.



Obnovu náučného chodníka víta aj riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica Igor Kuhn. "Je veľká škoda, že keď sa povie Banská Štiavnica, tak turisti vnímajú len mesto. Okolie je prinajmenšom rovnako krásne ako mesto. My by sme boli veľmi radi, keby sem nechodili len mestskí a kultúrni turisti, ale aj takí, ktorí majú radi prírodu. Toto je dobrý spôsob, ako ich dostať do lesa, na upravený chodník, ktorý má svoje atraktivity a niečo sa pritom môžu aj naučiť," skonštatoval.



Obnova chodníka je len jednou z viacerých aktivít projektu TreeJoy. Hlavnou časťou projektu je komplexná revitalizácia Lesníckeho arboréta Kysihýbel, v rámci ktorej obnovia dreviny, chodníky, cesty ale aj administratívnu budovu a postavia návštevné centrum. "Táto časť projektu je aktuálne vo fáze verejného obstarávania," dodal Capuliak.



Lesnícke arborétum Kysihýbel je v správe Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Bolo založené v roku 1900 za účelom sledovania vhodnosti introdukovaných drevín pre naše podmienky. Rozprestiera sa na ploche 7,8 hektára. Dnes je využívané na vedecko-výskumné účely, edukatívnu činnosť a okrem študentov stredných či vysokých škôl ho navštevuje aj široká verejnosť.