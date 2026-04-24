Náučný chodník v Heľpe čistili žiaci aj učitelia
Do čistenia náučného chodníka v heľpianskom chotári sa aktívne zapojili žiaci druhého stupňa miestnej ZŠ. Spolu s pedagógmi využili krásne jarné počasie a vydali sa na trasu chodníka.
Autor TASR
Heľpa 24. apríla (TASR) - Na Horehroní si pripomenuli Deň Zeme tradičnou jarnou gruntovačkou miestneho náučného chodníka nazvaného Chotárom obce Heľpa. Približne 60 žiakov Základnej školy (ZŠ) v Heľpe spolu s pedagógmi a za podpory obce ho vyčistili a za pár hodín vyzbierali asi 20 vriec odpadu. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Žofia Koštialová.
„Do čistenia náučného chodníka v heľpianskom chotári sa aktívne zapojili žiaci druhého stupňa miestnej ZŠ. Spolu s pedagógmi využili krásne jarné počasie a vydali sa na trasu chodníka. Skupina sa rozdelila na dva smery, aby efektívne pokryla väčšiu časť územia a odstránila odpad, ktorý sa v prírode nahromadil. Počas niekoľkých hodín sa im podarilo vyzbierať približne 20 vriec odpadu, najmä plastu, kovu a skla, čím výrazne prispeli k zlepšeniu stavu životného prostredia v tejto lokalite,“ priblížila Koštialová.
Podľa nej zaujímavým momentom podujatia bolo aj objavenie nového miesta na aktívne trávenie voľného času, a to náučný chodník s novými informačnými panelmi, ktorý ponúka krásne výhľady na okolitú krajinu. Toto miesto pedagógov natoľko zaujalo, že ho plánujú využiť v budúcnosti pri organizovaní branných cvičení či ďalších školských aktivít v prírode.
„Podobné aktivity majú veľký význam nielen pre samotnú prírodu, ale i mladú generáciu. Deti sa učia zodpovednosti, spolupráci a budujú si vzťah k svojmu okoliu. Vážime si ich nasadenie a chuť pomôcť skrášliť prírodné prostredie, podporiť environmentálne povedomie u svojich rovesníkov, no hlavne ich viesť k zodpovednému prístupu voči ochrane prírody,“ zdôraznila výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.
