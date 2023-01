Náučný chodník v Hurbanove osvetľujú nové solárne svietidlá

Hurbanovo 16. januára (TASR) - Náučný chodník v Hurbanove dopĺňa nové osvetlenie. Mesto na inštaláciu 41 ekologických svietidiel získalo finančnú dotáciu z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) prostredníctvom grantového programu Tu sme doma.



Radnica zrealizovala stavebné práce ešte koncom minulého roka. Po geodetických a výkopových prácach bolo na vytýčených bodoch osadených 41 LED svietidiel so zabudovaným solárnym panelom a nabíjateľnou batériou. "Tie za zníženej viditeľnosti svietia v šetriacom móde a reagujú na pohyb po chodníku rozsvietením do svojej 100-percentnej svietivosti," uviedol mestský úrad.



Mesto získalo na projekt z NKN dar vo výške 15.000 eur. Do samotnej realizácie sa však zapojili aj dobrovoľníci, ktorí sa podieľali na úprave okolia a pomáhali pri jeho revitalizácii. "Mesto z vlastných zdrojov zabezpečilo geodetické a kartografické práce, nákup okrasných stromčekov a ich výsadbu a osadilo informačnú tabuľu o mykologických zaujímavostiach okolia Hurbanova," doplnila radnica.