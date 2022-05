Náučný chodník vedúci k Muránskemu hradu čaká kompletná rekonštrukcia

Muráň 31. mája (TASR) – V Národnom parku (NP) Muránska planina sa začala obnova turistickej infraštruktúry, zrekonštruované budú prístrešky či informačné tabule vo viacerých lokalitách. Najviac prác bude sústredených do okolia Muránskeho hradu. Pre TASR to za Správu NP Muránska planina uviedla Jana Šmídtová.



V rámci projektu obnovy turistickej infraštruktúry sa kompletnej rekonštrukcie dočká Náučný chodník Muránsky hrad, ktorý patrí medzi najnavštevovanejšie lokality na území NP. "Vymieňať sa budú všetky panely, informačné body a prístrešky. Obnovená bude aj obsahová stránka informačných panelov, aby boli modernejšie a turistom prinášali viac informácií," priblížila Šmídtová.



Na Muránskom hrade budú opravené aj dve vyhliadkové plošiny a pribudnú tam i nové popisné tabule k jednotlivým prvkom hradu či zaujímavým biotopom v jeho okolí. Osadené budú tiež nové lavičky a na trase náučného chodníka bude vybudovaná aj suchá toaleta.



Medzi ďalšie lokality, kde v najbližších týždňoch dôjde k obnove prístreškov či informačných panelov, patrí ústie Hrdzavej doliny, prírodná rezervácia (PR) Suché doly, PR Tŕstie či náučná lokalita Piecky. "V rámci projektu budú vydané aj dva propagačné materiály venované NP Muránska planina," doplnila Šmídtová s tým, že všetky práce by mali byť ukončené do konca júla.



Práce na obnove turisticky frekventovaných lokalít pre Správu NP Muránska planina zabezpečujú vysúťažené externé firmy, ochranári im však budú asistovať napríklad pri vynášaní materiálov na ťažko dostupné miesta. Projekt, ktorého rozpočet prevyšuje sumu 50.000 eur, finančne podporil Environmentálny fond.