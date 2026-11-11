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Ochranári: Návrat bobra do poľnohospodárskych oblastí je prínosom
Je to viditeľné najmä v tomto mimoriadne teplom a suchom roku, v ktorom vodné hladiny veľkých i malých riek a prítokov klesli na historické minimá alebo úplne vyschli.
Autor TASR
Bratislava/Trebišov 11. novembra (TASR) - Návrat bobra do poľnohospodárskych oblastí je prínosom v kontexte klimatickej zmeny. Je to viditeľné najmä v tomto mimoriadne teplom a suchom roku, v ktorom vodné hladiny veľkých i malých riek a prítokov klesli na historické minimá alebo úplne vyschli. Na sociálnej sieti o tom informovala Chránená krajinná oblasť Latorica.
„Medzibodrožie a všeobecne Východoslovenská nížina sú popretkávané melioračnými kanálmi, v ktorých takmer vždy po minulé roky aj pri suchu nejaká voda bola, ktorá poskytovala okolitej faune zdroj života. Tento rok je však úplne iný ako ostatné. Voda sa vytratila takmer odvšadiaľ s výnimkou miest s činnosťou bobra,“ priblížili ochranári.
Tam, kde je bobor, je podľa CHKO Latorica aj voda a voda znamená život. Na tých miestach dokázali vyhniezdiť druhy, ako je kalužiak červenonohý, cíbik chochlatý, močiarnica tichá, kulík riečny, šišila bocianovitá a tiež tam našlo útočisko veľké množstvo vážok, žiab a iných druhov. „Vďaka činnosti bobra vodného dokázala prežiť naša nížinná krajina,“ dodali ochranári.
„Medzibodrožie a všeobecne Východoslovenská nížina sú popretkávané melioračnými kanálmi, v ktorých takmer vždy po minulé roky aj pri suchu nejaká voda bola, ktorá poskytovala okolitej faune zdroj života. Tento rok je však úplne iný ako ostatné. Voda sa vytratila takmer odvšadiaľ s výnimkou miest s činnosťou bobra,“ priblížili ochranári.
Tam, kde je bobor, je podľa CHKO Latorica aj voda a voda znamená život. Na tých miestach dokázali vyhniezdiť druhy, ako je kalužiak červenonohý, cíbik chochlatý, močiarnica tichá, kulík riečny, šišila bocianovitá a tiež tam našlo útočisko veľké množstvo vážok, žiab a iných druhov. „Vďaka činnosti bobra vodného dokázala prežiť naša nížinná krajina,“ dodali ochranári.