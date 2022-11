Návrh centrálneho pamätníka obetí COVID-19 má byť známy v decembri

Bratislava 15. novembra (TASR) – Víťazný návrh centrálneho pamätníka obetí ochorenia COVID-19 na Slovensku, ktorý má vzniknúť pri bratislavskej Nemocnici Ružinov, by mohol byť známy v prvej polovici decembra. Pre TASR to uviedla Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ktorý zastrešuje výtvarno-architektonickú súťaž spolu s hlavným mestom a občianskym združením Skutočné obete zastupujúcim pozostalých.



"Hodnotiace zasadnutie poroty je naplánované v stredu 16. novembra 2022. Verejnosť spozná víťazný návrh v prvej polovici decembra," skonštatovala Krchňavá.



Veľkosť ani materiál, z ktorého bude dielo vyrobené, neboli v rámci súťaže striktne určené, predpokladá sa však použitie odolných a trvácnych materiálov. Zohľadniť však bolo treba napríklad rôzne typy návštevníkov, ako aj sprievodné či spomienkové akcie. Striktne určené nebolo ani presné miesto, kde má byť dielo umiestnené, môže to byť kdekoľvek v rámci riešeného územia. Okolie miestneho jazera, známeho ako Rohlík, zároveň čaká revitalizácia.



Pamätník má tiež symbolizovať nadľudské úsilie zdravotníkov celého Slovenska v záchrane životov pacientov aj pred novým koronavírusom.



Maximálne náklady na jeho realizáciu boli stanovené na 160.000 eur bez DPH, práce majú byť financované z darov a príspevkov prostredníctvom transparentného účtu. V mnohých krajinách sa takéto pamätníky už stavajú.