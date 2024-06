Návrh parkovania v Ružomberku predstavia na stretnutí s obyvateľmi

Ružomberok 18. júna (TASR) - Návrh novej parkovacej politiky v Ružomberku predstaví radnica na stretnutí s obyvateľmi vo štvrtok 20. júna. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"S cieľom predstaviť a vysvetliť zmeny v novej parkovacej politike uskutoční mesto verejný hovor, ktorý sa uskutoční o 16.00 h v kine v Ružomberku. Predpokladané trvanie je približne jeden a pol hodiny," konkretizoval hovorca.



Doplnil, že na stretnutí predstavia návrh novej parkovacej politiky, zmeny v organizácii dopravy a zodpovedajú otázky, ktoré obyvateľov mesta zaujímajú.



Ružomberok sa pripravuje na novú parkovaciu politiku. Jej zmyslom je zlepšenie dostupnosti parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty ku konkrétnemu evidenčnému číslu vozidla. Príprava vstupuje do finálnej fázy, vyvrcholiť by mala prijatím nových pravidiel parkovania na rokovaní mestského zastupiteľstva 26. júna. Po novom by mali Ružomberčania parkovať od septembra.