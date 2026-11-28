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Návrh rozpočtu vo Veľkých Levéroch: 2/3 výdavkov mieria k vzdelávaniu
V celkových výdavkoch na oblasť vzdelávania je zahrnutých aj takmer 3,2 milióna eur, ktoré sú v rámci investícií určené na nadstavbu základnej školy a revitalizáciu jej átria.
Autor TASR
Veľké Leváre 28. novembra (TASR) - Obec Veľké Leváre v okrese Malacky by mala v roku 2027 hospodáriť s príjmami vo výške 7.597.516 eur. Vyše dve tretiny plánovaných výdavkov (5.331.000 eur) pôjdu do oblasti vzdelávania. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2027, ktorý samospráva zverejnila na svojom webe.
V celkových výdavkoch na oblasť vzdelávania je zahrnutých aj takmer 3,2 milióna eur, ktoré sú v rámci investícií určené na nadstavbu základnej školy a revitalizáciu jej átria.
V prípade obecných ciest a chodníkov je naplánovaných 170.000 eur pre projekt výstavby a prepojenia miestnej komunikácie (MK) medzi novou obytnou zónou Pasoviská a ulicou Nádražná.
Alokovanou sumou 45.000 eur sa ráta s obnovou strechy a znížením energetickej náročnosti pavilónu A zdravotného strediska, menšie kapitálové investície sú naplánované aj na výstavbu detského ihriska pri štadióne či na rozšírenie verejného osvetlenia v obci.
Poslanci obce prerokujú návrh rozpočtu na decembrovom zasadnutí.
V celkových výdavkoch na oblasť vzdelávania je zahrnutých aj takmer 3,2 milióna eur, ktoré sú v rámci investícií určené na nadstavbu základnej školy a revitalizáciu jej átria.
V prípade obecných ciest a chodníkov je naplánovaných 170.000 eur pre projekt výstavby a prepojenia miestnej komunikácie (MK) medzi novou obytnou zónou Pasoviská a ulicou Nádražná.
Alokovanou sumou 45.000 eur sa ráta s obnovou strechy a znížením energetickej náročnosti pavilónu A zdravotného strediska, menšie kapitálové investície sú naplánované aj na výstavbu detského ihriska pri štadióne či na rozšírenie verejného osvetlenia v obci.
Poslanci obce prerokujú návrh rozpočtu na decembrovom zasadnutí.