Návrh zmien územného plánu pre Zimný prístav je možné pripomienkovať
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave sú vo verejnom prerokovávaní. Pripomienky k návrhu je možné posielať do 30. apríla (vrátane). Informujú o tom hlavné mesto i Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) na sociálnej sieti.
„Na premene Zimného prístavu sa podieľa štát aj mesto. Kým rozhodovanie o prípadnom predaji územia je v rukách štátu, mesto vo svojej kompetencii pripravuje zmeny a doplnky územného plánu, ktoré umožnia premenu dnešného priemyselného areálu na plnohodnotnú mestskú štvrť,“ podotýkajú.
Pripomienky k zverejnenému návrhu je možné posielať písomne do konca apríla. Urobiť tak je možné poštou alebo elektronicky. Na prípadné otázky verejnosti zodpovedajú osobne 22. apríla.
Na premenu Zimného prístavu vyhlásili ešte vo februári hlavné mesto a spoločnosť Verejné prístavy, ako väčšinový vlastník územia, medzinárodnú dvojkolovú urbanistickú súťaž. Cieľom je nájsť riešenie pre rozvoj tejto lokality. Prvé kolo medzinárodnej súťaže je otvorené do mája. Výsledkom súťaže má byť po dopracovaní urbanistický návrh pre celú lokalitu - „masterplán“. Určiť má dlhodobý rámec pre vznik a rozvoj novej mestskej štvrte pri Dunaji a bude zároveň podkladom pre ďalšie, čiastkové architektonické súťaže.
Súťaži predchádzalo vypracovanie vízie premeny Zimného prístavu. Cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie územia brownfieldu vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok.
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie Bratislavy s rozlohou približne 65 hektárov a s viacerými pamiatkami. V súčasnosti funguje ako nákladný prístav na Dunaji a ako uzavretý, verejnosti neprístupný areál.
Zámer transformácie Zimného prístavu, najstaršej časti nákladného prístavu v Bratislave, na novú mestskú štvrť priblížili ešte koncom roka 2024 minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a primátor Bratislavy Matúš Vallo.
