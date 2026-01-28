< sekcia Regióny
Návrh zonácie NP Malá Fatra podľa ochranárov ohrozuje lokality
Ochranárske organizácie žiadajú ponechať súčasný stupeň ochrany na ploche 147 hektárov v hrebeňovej časti parku.
Autor TASR
Bratislava/Žilina 28. januára (TASR) - Návrh zonácie Národného parku (NP) Malá Fatra znižuje ochranu území NATURA 2000 a nedostatočne chráni staré prirodzené lesy a biotopy hlucháňa. Ako uviedli predstavitelia iniciatívy My sme les, ochranárske organizácie rokovali s predstaviteľmi Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a žiadali zachovať súčasnú ochranu vzácnych lúčnych spoločenstiev Snilovského sedla a Poludňového Grúňa.
Ochranári upozorňujú, že návrh zonácie NP Malá Fatra navrhuje zónu D zaviesť dokonca aj na lesy v národnej prírodnej rezervácii Chleb a na vysokohorské lúky s výskytom prioritne chránených rastlín európskeho významu, ako sú klinček lesklý a zvonček hrubokoreňový. „Doteraz tieto lokality chránil vyšší stupeň ochrany. V budúcnosti tu hrozí aj umiestňovanie stavieb, výstavba vyhliadkových veží, bufetov, hotelov či bobových dráh, ktoré budú celoročne poškodzovať vzácne biotopy rastlín,“ tvrdí iniciatíva My sme les.
Bývalá riaditeľka NP Malá Fatra Gabriela Kalašová, momentálne pôsobiaca v organizácii Aevis, kriticky vníma návrh na zníženie stupňa ochrany v území NATURA 2000, napríklad vo Vrátnej doline. „To môže viesť k ohrozeniu prioritne chránených biotopov a druhov európskeho významu a zhoršiť pozíciu Slovenska v prebiehajúcich konaniach pre porušenie práva Európskej únie,“ prízvukuje Kalašová.
Ochranárske organizácie žiadajú ponechať súčasný stupeň ochrany na ploche 147 hektárov v hrebeňovej časti parku. „S vážnym znepokojením sledujeme, ako v zonácii ministerstvo rozširuje zónu D, kam by mali patriť iba zastavané a výrazne zmenené územia. Teraz je zóna D zneužívaná na to, aby naoko zostala veľkosť Národného parku Malá Fatra zachovaná, ale v slabo chránenom území sa umožnia developerské aktivity,” uzatvára Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
MŽP SR predložilo v prvej polovici januára návrh zonácie NP Malá Fatra do pripomienkového konania. Jeho rozloha by mala byť 20.836 hektárov. Zonáciou národného parku má vzniknúť zóna A s piatym stupňom ochrany vo výmere 6781 hektárov, čo predstavuje 32,55 percenta rozlohy územia. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany má mať 896 hektárov, zóna C s tretím stupňom ochrany 12.968 hektárov a zóna D s druhým stupňom ochrany má mať 190 hektárov.
