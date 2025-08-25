Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Regióny

Navrhli obžalovať muža, ktorý nelegálne vyrúbal takmer 400 stromov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Tomáš Halász

Podľa polície mal obvinený muž v roku 2023 bez vydaného písomného súhlasu vykonať a dať vykonať výrub 388 stromov rôzneho druhu.

Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Enviropolícia podala návrh na podanie obžaloby na 31-ročného muža z obce Málinec v okrese Poltár, ktorý mal v roku 2023 nelegálne vyrúbať takmer 400 stromov. Mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.

Podľa polície mal obvinený muž v roku 2023 bez vydaného písomného súhlasu vykonať a dať vykonať výrub 388 stromov rôzneho druhu. „Drevo v celkovom objeme takmer 380 metrov kubických si prisvojil, čím majiteľom lesného pozemku spôsobil škodu presahujúcu 45.000 eur,“ priblížil Hájek s tým, že muž čelí obvineniu z prečinu krádeže a z prečinu porušovania ochrany stromov a krov.

Polícia v súvislosti s prípadom upozorňuje verejnosť, že výrub stromov a krov je prísne upravený zákonom. „Vykonávať ho možno len so súhlasom príslušných orgánov a v súlade s platnými predpismi. Ich porušením sa osoba dopúšťa priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu,“ doplnil hovorca PPZ.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb