Navrhované opatrenie v súvislosti so splácaním úveru zo ŠFRB posúdia

Banská Bystrica 18. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR posúdi návrh na zjednotenie trvania splácania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na kúpu pozemku a úveru na výstavbu bytu a technickej infraštruktúry, ktoré má aktuálne rozdielne trvanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu Iniciatívy Stred združujúcu regionálnych politikov z Banskobystrického kraja.



Ministerstvo skonštatovalo, že vníma požiadavky na zmenu podmienok v existujúcom systéme podpory nájomných bytov a neustále na ne reflektuje. Pripomenulo tiež, že v máji parlament schválil legislatívu, ktorá rieši aj zefektívnenie, zjednodušenie a urýchlenie niektorých postupov pri poskytovaní podpory zo ŠFRB.



„Priebežne reagujeme na vývoj cien v stavebnej výrobe, ale aj na nedávnu zmenu sadzby DPH, a to zvyšovaním limitov obstarávacích nákladov na obstaranie nájomných bytov. Od roku 2021 boli tieto limity navýšené až o 43 percent,“ uviedla Poláčiková.



Iniciatíva Stred na piatkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici navrhla viacero zmien vo fungovaní podpory zo ŠFRB s cieľom zatraktívniť výstavbu bytov prostredníctvom fondu v menších mestách a regiónoch. Iniciatíva navrhuje zjednotiť trvanie splácania úverov zo ŠFRB na kúpu pozemkov a výstavbu bytu a technickej infraštruktúry, ktoré sa aktuálne splácajú v rozdielnej dĺžke, žiada tiež financovanie projektovej dokumentácie cez úver ŠFRB a dotáciu rezortu dopravy a zníženie DPH pri výstavbe bytov prostredníctvom fondu na päť percent.



Rezort dopravy v reakcii na opatrenia skonštatoval, že financovanie obstarania projektovej dokumentácie v súčasnosti patrí medzi oprávnené obstarávacie náklady pri výstavbe cez ŠFRB. Zjednotením trvania splácania úveru z fondu na kúpu pozemku a úveru na výstavbu bytov a technickej infraštruktúry sa však bude zaoberať v rámci odbornej diskusie pri príprave aktuálnej novely vyhlášky o ŠFRB.



„Problematika DPH je v kompetencii Ministerstva financií SR a hoci úprava daňových nástrojov v oblasti bývania je v dlhodobom horizonte témou na diskusiu, v súčasnej situácii a stave verejných financií s potrebou konsolidácie nevidíme priestor pre jej otvorenie,“ doplnila Poláčiková.



Rezort dopravy v reakcii na vyhlásenie Iniciatívy Stred skonštatoval i to, že v ostatných rokoch eviduje opätovný nárast záujmu o výstavbu nájomných bytov zo strany samospráv. V roku 2024 bolo zo ŠFRB podporených 753 nových nájomných bytov, čo je približne dvojnásobne viac ako rok predtým.



„V tomto roku evidujeme 54 predložených žiadostí o dotáciu na obstaranie 975 nájomných bytov s celkovou výškou požadovanej dotácie 31.663.620 eur. Obdobný rozsah žiadostí je predložený aj na ŠFRB,“ uviedla hovorkyňa rezortu dopravy s tým, že fond naviac poskytuje úvery na rozvoj nájomného bývania i právnickým osobám.