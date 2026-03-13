< sekcia Regióny
Navrhovateľ stiahol zámer výstavby spaľovne v Skalici z procesu EIA
V Skalici sa vlani v decembri uskutočnilo miestne referendum, v ktorom obyvatelia mesta odmietli plánovanú výstavbu spaľovne.
Autor TASR,aktualizované
Skalica 13. marca (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhovelo žiadosti spoločnosti GGES a zastavilo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade zámeru výstavby zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu v katastri mesta Skalica. Vyplýva to z rozhodnutia o zastavení správneho konania, ktoré je zverejnené na enviroportáli.
„Dňa 11. marca 2026 doručil navrhovateľ na MŽP SR žiadosť o zastavanie posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, a to na základe interného rozhodnutia navrhovateľa,“ priblížil envirorezort.
V Skalici sa vlani v decembri uskutočnilo miestne referendum, v ktorom obyvatelia mesta odmietli plánovanú výstavbu spaľovne. Na historicky prvom miestnom referende v Skalici, ktorého výsledok je platný, sa zúčastnilo 55,96 percenta oprávnených voličov. S výstavbou Centra ekologického hospodárstva (CEH) súhlasilo 175 občanov, proti výstavbe hlasovalo 6894 občanov.
Zámer projektu CEH predložila spoločnosť GGES do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v januári 2025. Zariadenie malo byť schopné spracovať (energeticky zhodnotiť) až 130.000 ton odpadu ročne. Uvažovalo sa aj s rozšírením prevádzky pre ďalšie dva segmenty v jednej z lokalít na okraji mesta.
„Dňa 11. marca 2026 doručil navrhovateľ na MŽP SR žiadosť o zastavanie posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, a to na základe interného rozhodnutia navrhovateľa,“ priblížil envirorezort.
V Skalici sa vlani v decembri uskutočnilo miestne referendum, v ktorom obyvatelia mesta odmietli plánovanú výstavbu spaľovne. Na historicky prvom miestnom referende v Skalici, ktorého výsledok je platný, sa zúčastnilo 55,96 percenta oprávnených voličov. S výstavbou Centra ekologického hospodárstva (CEH) súhlasilo 175 občanov, proti výstavbe hlasovalo 6894 občanov.
Zámer projektu CEH predložila spoločnosť GGES do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v januári 2025. Zariadenie malo byť schopné spracovať (energeticky zhodnotiť) až 130.000 ton odpadu ročne. Uvažovalo sa aj s rozšírením prevádzky pre ďalšie dva segmenty v jednej z lokalít na okraji mesta.