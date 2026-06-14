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Návrhy kandidátov na rektora UK sa dajú podať do konca júna
Týmto právom disponujú členovia akademickej obce a členovia Správnej rady UK.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Návrhy kandidátov na rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave je možné podať do 30. júna. Týmto právom disponujú členovia akademickej obce a členovia Správnej rady UK. Informuje o tom najväčšia slovenská univerzita na svojom webe.
Akademický senát UK v marci vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu rektora na funkčné obdobie od 1. februára 2027 do 31. januára 2031. „Návrh na kandidáta na rektora UK musí mať listinnú podobu,“ uvádza univerzita.
Verejné vypočutie uchádzačov na túto funkciu sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia 26. októbra. Voľba kandidáta na rektora UK bude 4. novembra.
Súčasným rektorom UK je od februára 2019 Marek Števček. Na čele univerzity je druhé funkčné obdobie.
Akademický senát UK v marci vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu rektora na funkčné obdobie od 1. februára 2027 do 31. januára 2031. „Návrh na kandidáta na rektora UK musí mať listinnú podobu,“ uvádza univerzita.
Verejné vypočutie uchádzačov na túto funkciu sa uskutoční na zasadnutí volebného zhromaždenia 26. októbra. Voľba kandidáta na rektora UK bude 4. novembra.
Súčasným rektorom UK je od februára 2019 Marek Števček. Na čele univerzity je druhé funkčné obdobie.