Banská Bystrica: Návrhy na laureátov treba poslať do 20. marca

Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Návrhy občanov na laureátov prestížnych ocenení mesta Banská Bystrica, ako aj na udelenie čestného občianstva za rok 2022 treba poslať na magistrát do 20. marca. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Cenu mesta možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám i právnickým osobám s trvalým pobytom na Slovensku pri významných výročiach. O jej udelení rozhoduje mestské zastupiteľstvo (MsZ). Cena primátora je zasa určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení rozhoduje primátor na návrh Banskobystričanov a poslancov MsZ. Čestné občianstvo mesta pod Urpínom môže zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom zaslúžili o niečo významné, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, prípadne obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu i cudzí štátni príslušníci a môže byť udelené aj in memoriam.



Návrhy na ocenených možno posielať na mestský úrad e-mailom na adresu ocenenia@banskabystrica.sk alebo poštou s označením Ocenenie. Podľa Adamovičovej na to, aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý je spolu s ostatnými informáciami zverejnený na webovej stránke mesta.