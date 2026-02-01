< sekcia Regióny
Návrhy na ocenenia v B. Bystrici možno poslať do 28. februára
Cena mesta je ocenenie, ktoré môžu získať jednotlivci, kolektívy, skupiny osôb, inštitúcie a právnické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica a primátor Ján Nosko budú aj v tomto roku udeľovať prestížne ocenenia čestné občianstvo, Cena mesta a Cena primátora za rok 2025 osobám alebo inštitúciám, ktoré šíria dobré meno mesta. Návrhy laureátov na ich udelenie treba poslať do 28. februára 2026 elektronicky, poštou, osobne alebo prostredníctvom online formulára. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
Cena mesta je ocenenie, ktoré môžu získať jednotlivci, kolektívy, skupiny osôb, inštitúcie a právnické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení rozhoduje mestské zastupiteľstvo (MsZ) na návrh Banskobystričanov, poslancov či primátora.
Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor.
Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica udeľuje MsZ fyzickým osobám, ktoré sa zaslúžili o niečo obzvlášť významné vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu i cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch je možné ho udeliť in memoriam.
Károlyová pripomenula, že v prípade otázok sú záujemcom k dispozícii zamestnanci odboru kultúry, športu a cestovného ruchu Mestského úradu v Banskej Bystrici. Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý je dostupný v dokumentoch na webe mesta.
Čestné občianstvo za rok 2024 získala Otília Plávková in memoriam. Cenu mesta dostali Vladimír Baláž, Stanislav Kaniansky a bilingválna slovensko - francúzska sekcia gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Cenu primátora majú Marian Gúčik, Ján Haruštiak, Stanislav Okapec, kolektív pracovníkov kultúrneho centra Robotnícky dom i Záhradnícke a rekreačné služby.
