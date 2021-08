Návšteva pápeža na východe ovplyvní dopravu aj školy

Košice 31. augusta (TASR) – Prímestská autobusová doprava v Košickom aj v Prešovskom kraji bude počas návštevy pápeža Františka na východe Slovenska jazdiť v prázdninovom režime. Na svojej webovej stránke o tom informuje spoločnosť IDS Východ. Viaceré školy v Košickom samosprávnom kraji (KSK) zároveň 14. septembra zostanú zatvorené. Na pôde košickej arcidiecézy to odznelo počas utorkovej tlačovej konferencie spoluorganizátorov návštevy Svätého Otca.



Veriacich na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach budú zvážať desiatky autobusov. „Zatiaľ máme objednaných približne 40 autobusov, ktoré budú prepravovať záujemcov a návštevníkov z farností z celého východného Slovenska priamo na stretnutie so Svätým Otcom,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Aj v súvislosti s dopravnými obmedzeniami budú mať školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 14. septembra riaditeľské voľno. „Pre takýto pokyn pre školy sme sa rozhodli z úrovne zriaďovateľa - ak nebude vyhlásený štátny sviatok. O tomto zatiaľ asi ešte nebolo rozhodnuté,“ uviedol s tým, že udelenie riaditeľského voľna odporúča i ďalším zriaďovateľom na území KSK aj Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



Primátor Jaroslav Polaček rovnako požiadal riaditeľov mestských základných škôl o vyhlásenie riaditeľského voľna na daný deň. Podľa jeho slov budú materské školy 14. septembra v plnej prevádzke.



Čo sa týka organizácie dopravy, z každého smeru do Košíc budú zabezpečené a riadne označené záchytné parkoviská - OC Optima, OC Kaufland na Moldavskej ceste, Železničná a autobusová stanica, Metro na Sídlisku Ťahanovce a Vozovňa Dopravného podniku mesta Košice na Prešovskej ceste.



Bezplatná kyvadlová doprava bude premávať zo záchytných parkovísk ku štadiónu Lokomotíva v čase od 8.00 h do 22.00 h a od záchytných parkovísk na Luník IX v čase od 8.00 h do 20.00 h. Na kyvadlovú dopravu podľa Polačeka vyčlenia 20 autobusov. Mestská hromadná doprava bude v tento deň bezplatná na celom území Košíc.



Košická arcidiecéza pripomína, že vstupy do areálov, kde bude pápež, budú otvorené od 8.00 h. Z bezpečnostných dôvodov ich zatvoria dve hodiny pred príchodom Svätého Otca. „Teda štadión Lokomotíva o 15.00 a Luník IX o 14.00 h,“ uvádza s tým, že na štadióne bude niekoľko predajných stánkov s jedlom. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.



Pápež František navštívi Slovensko 12. až 15 septembra. Zavíta do Bratislavy, Prešova, Košíc a Šaštína. V Košiciach bude 14. septembra, kde sa na Luníku IX stretne s rómskou komunitou a následne na štadióne Lokomotíva aj s mladými. Podľa Polačeka je otvorená tiež diskusia o tom, aby pápež mohol vidieť aj košickú Hlavnú ulicu.