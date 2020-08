Návštevníci Bojnického zámku sa po novom môžu dotknúť umenia

Bojnice 3. augusta (TASR) - Návštevníci Bojnického zámku sa môžu dotknúť umenia. Prostredníctvom dotykových obrazoviek v Huňadyho sále si prezrú zbierkové predmety a obrazy zblízka i z viacerých uhlov. Reštaurátorské práce im zase priblíži prezentácia o barokovom lustri. Pilotný projekt plánuje Slovenské národné múzeum (SNM) – Múzeum Bojnice rozšíriť i do ďalších častí expozície zámku.



"Bojnický zámok ponúka návštevníkom dva okruhy, zámocký a galerijný. Ten donedávna fungoval systémom, že návštevníci prechádzali po priestoroch samostatne. Mohli si prezerať zbierkové predmety a čítať k nim malé popisky umiestnené na stenách. Momentálne sme pre nich pripravili novinku, niečo, vďaka čomu si budú môcť priblížiť históriu, umenie, takzvane sa ho skoro až dotknúť," načrtla kultúrno-propagačná manažérka múzea Petra Gordíková.



Ide podľa nej o dotykové obrazovky v Huňadyho sále, prostredníctvom ktorých si návštevníci môžu priblížiť jednotlivé zbierkové predmety, získajú informácie nielen o autorovi, ale i diele a zaujímavostiach, ktoré s dielom súvisia. "Taktiež si môžu každý zbierkový predmet priblížiť, pozrieť sa naň úplne do detailov. Napríklad pri obrazoch môžu vidieť každý jednotlivý ťah štetca," priblížila.



Dotykové obrazovky ponúkajú i detaily ostatných zbierkových predmetov v Huňadyho sále, ako sú hodiny, sedačky, vázy, ale i barokový luster. "Ten je obohatený o prezentáciu, vďaka ktorej sa návštevníci dozvedia, ako sa luster dostal na Bojnický zámok, ako sme ho reštaurovali," doplnila Gordíková.



Celý proces vytvorenia podkladov pre dotykové obrazovky bol podľa nej časovo pomerne náročný. "Jednak preto, že bolo potrebné vytvoriť celý obraz Huňadyho sály, aby sa v nej návštevníci mohli pohybovať. Bolo potrebné spraviť fotografie a digitalizované fotografie jednotlivých zbierkových predmetov. Odborní zamestnanci zase písali popisky a zaujímavé informácie k predmetom, ktoré potom boli takpovediac nalievané do systému. Výsledkom je softvér, ktorý pomáha návštevníkom dotknúť sa umenia," spomenula.



Do budúcnosti plánuje múzeum dotykovými monitormi vybaviť celý galerijný okruh zámku.