< sekcia Regióny
Návštevníci Bratislavského hradu môžu obdivovať zbierku značky Sandrik
Továreň Sandrik vznikla v roku 1895 a počas viac ako jedného storočia predstavovala jednu z najvýznamnejších značiek priemyselného dizajnu a kovovýroby na území dnešného Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Schladiť sa počas horúcich letných dní v hlavnom meste môžu jeho obyvatelia a návštevníci aj na výstave, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum v priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu. Nájdu tu reprezentatívny výber výrobkov svetoznámej továrne na výstave pod názvom Sandrik - Účelné, najlepšie a najvkusnejšie. Zbierku produkcie značky Sandrik je unikátna a tvorí súčasť dedičstva Slovenska.
Továreň Sandrik vznikla v roku 1895 a počas viac ako jedného storočia predstavovala jednu z najvýznamnejších značiek priemyselného dizajnu a kovovýroby na území dnešného Slovenska. „Výroba pri obci Dolné Hámre (dnes Hodruša - Hámre) sa začala v januári 1896 a až 90 percent produkcie tvorili príbory. Vďaka vysokej kvalite spracovania si výrobky zo Sandriku získali uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí,“ poznamenáva múzeum k príbehu existencie továrne, ktorý je veľmi rozmanitý, približuje obdobia slávy, rozkvetu a prosperity, ale aj jej postupné uzavretie a zánik v roku 2018.
Podľa autorky a kurátorky výstavy Andrey Milanovej SNM - Historické múzeum spravuje v súčasnosti najväčšiu zbierku výrobkov továrne Sandrik spomedzi všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. „Výstava predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu prezentáciu výrobkov značky Sandrik,“ hovorí Milanová s tým, že návštevníci majú jedinečnú príležitosť spoznať nielen estetickú a remeselnú kvalitu produkcie, ale aj výnimočný príbeh jednej z najvýznamnejších slovenských priemyselných značiek.
Vidieť môžu prevažne strieborné výrobky značky Sandrik, pochádzajúce i z konca 19. storočia, ale hlavne z obdobia 20. storočia - žardiniéry, košíky, kanvice, kávové, čajové a likérové súpravy, misy, tácky, dózy, tabatierky, svietniky, ako aj príbory, predmety do kuchyne či poháre víťazov.
Výstava v priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu potrvá do 31. mája 2027. Otvorená je denne okrem utorka v čase od 10.00 do 18.00 h, posledný vstup je o 17.00 h.
Továreň Sandrik vznikla v roku 1895 a počas viac ako jedného storočia predstavovala jednu z najvýznamnejších značiek priemyselného dizajnu a kovovýroby na území dnešného Slovenska. „Výroba pri obci Dolné Hámre (dnes Hodruša - Hámre) sa začala v januári 1896 a až 90 percent produkcie tvorili príbory. Vďaka vysokej kvalite spracovania si výrobky zo Sandriku získali uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí,“ poznamenáva múzeum k príbehu existencie továrne, ktorý je veľmi rozmanitý, približuje obdobia slávy, rozkvetu a prosperity, ale aj jej postupné uzavretie a zánik v roku 2018.
Podľa autorky a kurátorky výstavy Andrey Milanovej SNM - Historické múzeum spravuje v súčasnosti najväčšiu zbierku výrobkov továrne Sandrik spomedzi všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. „Výstava predstavuje doposiaľ najrozsiahlejšiu prezentáciu výrobkov značky Sandrik,“ hovorí Milanová s tým, že návštevníci majú jedinečnú príležitosť spoznať nielen estetickú a remeselnú kvalitu produkcie, ale aj výnimočný príbeh jednej z najvýznamnejších slovenských priemyselných značiek.
Vidieť môžu prevažne strieborné výrobky značky Sandrik, pochádzajúce i z konca 19. storočia, ale hlavne z obdobia 20. storočia - žardiniéry, košíky, kanvice, kávové, čajové a likérové súpravy, misy, tácky, dózy, tabatierky, svietniky, ako aj príbory, predmety do kuchyne či poháre víťazov.
Výstava v priestoroch Klenotnice Bratislavského hradu potrvá do 31. mája 2027. Otvorená je denne okrem utorka v čase od 10.00 do 18.00 h, posledný vstup je o 17.00 h.