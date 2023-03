Návštevníci bratislavskej ZOO môžu cez víkend vidieť nového obyvateľa

Bratislava 18. marca (TASR) – Návštevníci bratislavskej ZOO môžu počas víkendu prvýkrát vidieť leva Sambu, ktorý sa zžíva so svojím novým domovom. Po týždni, keď sa zoznamoval s novým prostredím bez zrakov verejnosti, ho bude možné vidieť vo vnútornom výbehu.



"Do ZOO Bratislava prišiel Samba z moravského Hodonína, kde prežil 11 rokov. Spolu s partnerkou, ktorá minulý rok zomrela v dôsledku problémov so srdcom, odchovali šesť mláďat," pripomenula hovorkyňa ZOO Slavomíra Šindelářová.



Takmer 200 kg vážiace zviera podľa jej slov upúta pozornosť na prvý pohľad. "Zatiaľ ho návštevníci budú môcť vidieť bez partnerky. Spájanie sa so samicou Jawou, ktorá žije v bratislavskej ZOO, bude totiž ďalším náročným krokom, pretože obaja sú dominantnej povahy," uviedla Šindelářová.



Lev juhoafrický môže dosahovať dĺžku takmer dvoch metrov. Priemerná váha sa pohybuje medzi 120 až 250 kilogramami. Samica môže za život porodiť až 24 mláďat, pričom pôrodná váha je približne len jeden kilogram.