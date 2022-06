Návštevníci festivalu Východná môžu využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu

Východná 26. júna (TASR) – Účastníci a návštevníci 67. ročníka Folklórneho festivalu vo Východnej sa dostanú zo železničnej stanice Východná do dejiska festivalu zadarmo. Bezplatnú kyvadlovú dopravu autobusmi pre nich zabezpečí spoločnosť Arriva Liorbus. TASR o tom informoval Peter Stach z uvedenej spoločnosti.



Doplnil, že počas festivalu (29. 6. do 3. 7.) bude kyvadlová doprava medzi zastávkou Amfiteáter (Garáže SAD) a železničnou stanicou vo Východnej. Počas festivalu na nej mimoriadne zastaví až 27 rýchlikov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), vypravených z Bratislavy a Košíc.



"Je to pre nás príležitosť ukázať, že kombinácia autobusovej a vlakovej dopravy môže byť lepšou voľbou než individuálna doprava autom. Práve tam, kde sa stretávajú tisíce ľudí, sa ukazuje sila verejnej dopravy. Pri správnom nastavení dokáže cestujúcich pohodlne dopraviť do cieľa ich cesty, bez starostí o parkovanie či dopravné zápchy," povedal výkonný riaditeľ Arriva Liorbus Karol Petőcz.