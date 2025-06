Návštevníci folklórneho festivalu sa o rok dočkajú nového amfiteátra

Heľpa 15. júna (TASR) - Hoci sa návštevníci 59. ročníka Horehronské dni spevu a tanca (HDST) v Heľpe, ktoré sa konajú 27. až 29. júna, ešte nedočkajú zmodernizovaného amfiteátra, o rok to bude už inak. Obec získala od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR dotáciu vo výške 351.000 eur v rámci eurofondového Programu Slovensko 2021-2027.



Ako pre TASR uviedol starosta Heľpy Miroslav Lilko, investícia im pomôže pri obnove amfiteátra a zabezpečí jeho dlhodobú udržateľnosť.



„Budeme meniť hlavne strešnú krytinu na dreveniciach, na pódiu a oplotení a postavíme sociálne zariadenie, bezbariérové toalety a sprchy, ktoré nám veľmi chýbajú. Doteraz sú tam iba latríny. Musíme to urobiť do konca roka, tak to je v zmluve. Všetko potrebné už máme, vrátane verejného obstarávania, po skončení HDST začíname,“ konštatoval starosta. Cieľom je zatraktívniť priestory, kde sa folklórny festival každoročne koná a podporiť tak rozvoj návštevnosti a kultúry.



Ako Lilko dodal, chcú sa zapojiť do výziev viacerých ministerstiev, aby mohli zrekonštruovať aj oplotenie celého amfiteátra, hľadisko, obnoviť pôvodný vzhľad dreveníc a vybudovať chodník k sociálnym zariadeniam.



HDST v Heľpe sú jedným z najvýznamnejších a najstarších folklórnych festivalov na Slovensku. Predstaví sa tam okolo 1500 účinkujúcich. Celková návštevnosť sa počas festivalových dní pohybuje okolo 10.000 ľudí a viac. Na podujatie ich dopravia špeciálne FestBusy. Okrem vystúpení folkloristov na nich čakajú etnografické výstavy, tradičný jarmok s remeselníkmi a výrobcami, nebude chýbať ani miestna kuchyňa s ponukou tradičnej gastronómie ako sú heľpianske guľky, graple, myši či pirohy s bryndzou.