Návštevníci Galanty a okolia môžu využiť elektrobicykle
Inovatívny elektrobicykel sa predstavil aj na svetovej výstave v Dubaji a počas olympiády v Paríži.
Autor TASR
Galanta 29. augusta (TASR) - Návštevníci neogotického kaštieľa Esterházyovcov v Galante a poľovníckeho kaštieľa v Tomášikove budú môcť využiť na spoznávanie regiónu nové elektrobicykle. Cieľom je prepojiť voľnočasové aktivity s históriou. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem Anna Molnárová.
„Bicykle nesú mená členov šľachtického rodu Esterházyovcov, čím zdôrazňujú historické prepojenie s územím,“ priblížil predseda predstavenstva OOCR Matúšova zem Zoltán Horváth. Tento šľachtický rod mal hlboký vplyv na kultúrny a spoločenský život regiónu.
Inovatívny elektrobicykel sa predstavil aj na svetovej výstave v Dubaji a počas olympiády v Paríži. „Myšlienka na ich vývoj vznikla už pred rokmi, keď som hľadal bicykel pre svojho syna Maxima. Inšpiráciou mi boli detské korčule s nastaviteľnou veľkosťou, a tak vznikol bicykel, ktorý rastie spolu s jazdcom. Okrem toho sa skladá a mení farby. Je vhodný pre osoby od 120 centimetrov až do dvoch metrov,“ ozrejmil výrobca a autor týchto elektrobicyklov Dušan Manduľák.
Nové elektrobicykle by mali pomôcť prepojiť voľnočasové aktivity s históriou. „Požičať si bicykel a vyraziť k historickým budovám či mlynom je atraktívny spôsob, ako spoznať región. Počas pravidelných farmárskych trhov v Tomášikove, ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí, budú bicykle k dispozícii na vyskúšanie,“ dodala Molnárová. Projekt vznikol v rámci pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a bol podporený cez Krajskú inovačnú rozvojovú agentúru. Realizovaný bol s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
