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Návštevníci Horehronského múzea sa naučia písať krásne
Podujatie je vhodné pre verejnosť, rodiny s deťmi a pre každého, kto si chce krasopis vyskúšať a naučiť sa tak niečo nové.
Autor TASR
Brezno 22. novembra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pokračuje v tradícii adventných podujatí aj v tomto roku. Prvá adventná nedeľa (29. 11.) bude venovaná krasopisu. Pod odborným vedením lektora Alexa Krajča návštevníci objavia čaro krásneho písma, osvoja si základy krasopisu a vytvoria vlastný vianočný pozdrav. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Počas tvorivej dielne pod názvom Na hodine krasopisu sa účastníci oboznámia s jeho základmi, vyskúšajú si písanie pomalým tempom a naučia sa vnímať písmo ako estetický aj výrazový prostriedok. Prostredníctvom kreslenia a rôznych alternatívnych techník písania si následne vytvoria a ozdobia pohyblivý vianočný pozdrav,“ priblížila Škorváneková.
Podujatie je vhodné pre verejnosť, rodiny s deťmi a pre každého, kto si chce krasopis vyskúšať a naučiť sa tak niečo nové.
„Počas tvorivej dielne pod názvom Na hodine krasopisu sa účastníci oboznámia s jeho základmi, vyskúšajú si písanie pomalým tempom a naučia sa vnímať písmo ako estetický aj výrazový prostriedok. Prostredníctvom kreslenia a rôznych alternatívnych techník písania si následne vytvoria a ozdobia pohyblivý vianočný pozdrav,“ priblížila Škorváneková.
Podujatie je vhodné pre verejnosť, rodiny s deťmi a pre každého, kto si chce krasopis vyskúšať a naučiť sa tak niečo nové.