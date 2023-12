Návštevníci hradu Ľubovňa spoznajú vianočné zvyky na šľachtickom dvore

Stará Ľubovňa 28. decembra (TASR) - Návštevníci hradu Ľubovňa majú od štvrtka do nedele (31. 12.) spestrenú jeho prehliadku vianočnými zvykmi na šľachtickom dvore. Oboznámia sa aj s Vianocami v samotnom regióne. Pre TASR to uviedla Petra Líšková z marketingového oddelenia Ľubovnianskeho múzea.



"Prehliadky budú prebiehať s lektorom, ktorý návštevníkov prevedie cez tri hradné nádvoria. Nevynechajú expozície histórie, španielskych princezien či 14 komnát v barokovom paláci. Krištáľová sála je sviatočne vyzdobená a návštevníci v nej nájdu ukážku šľachtického stolovania. Na hrade vo vianočnom období nechýba ani vianočný stromček, ktorý zdobí aj priestory barokovej hradnej kaplnky," priblížila Líšková a doplnila, že pre nepriaznivé poveternostné podmienky je horný hrad (gotický palác a veža) uzatvorený.



Návštevníci hradu sa počas prehliadky dozvedia, ako slávili vianočné sviatky jeho majitelia v minulosti. V minulosti boli jedlá podľa Líškovej pripravované z viacerých druhov mäsa.



"Mäso si museli pripraviť dopredu a aby sa im nepokazilo, skladovali ho v takzvanej ľadovni. Keď bola tuhá zima, zamestnanci hradu išli na rieku Poprad a pílami narezali veľké kvádre ľadu, ktoré na saniach s konským záprahom vyvážali do studených pivníc, kde ich ukladali do slamy. Tieto bloky chladili veľkú pivnicu aj počas celého leta," vysvetlila Líšková.



V roku 1647, keď na hrade boli Lubomirskí, typickým vianočným dezertom bol Melchmus (hradný vianočný puding).



"Zamoyskí oslavovali na hrade v španielskom duchu, typickým vianočným jedlom bolo Cocido. Toto jedlo je pripravené z rôznych druhov mäsa, klobás a zeleniny. Ďalšie jedlá, ako napríklad vajíčka či syr sa pridávajú pred servírovaním," doplnila Líšková.



Medzi ozdobami, ktoré boli na vianočných stromčekoch v šľachtických sídlach, sú okrem sviečok aj sklenené gule, ktoré sa začali objavovať od 70. rokov 19. storočia.



"Potom ozdoby z papiera v tvare kvetov či hviezd, reťaze z farebného papiera, trvanlivé pečivo, jablká, orechy, sušené ovocie či rôzne postavičky. Šľachtické rodiny neobdarovávali darčekmi len svoje deti či deti svojich zamestnancov, ale aj deti na svojom panstve," dodala Líšková.



Vstupy vianočných prehliadok na hrade sú vždy o 10.30 h, 12.00 h a 13.30 h.