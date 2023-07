Košická Botanická záhrada si pripravila bohatý kultúrny program

Košice 2. júla (TASR) - Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach si aj toto leto pripravila pre návštevníkov koncerty v exteriéri. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová, pôjde o dva žánrovo odlišné koncerty.



Letnú sezónu kultúry odštartuje vystúpenie komorného zmiešaného zboru a sláčikového orchestra Piccolo coro & Piccola orchestra v nedeľu o 18.00 h. Súbor pôsobí v Prahe a v súčasnosti má 39 členov. Dramaturgia sa snaží poslucháčom sprostredkovať zaujímavé skladby všetkých hudobných epoch a rôznych žánrov.



Program kultúrneho leta bude pokračovať v nedeľu 30. júla so začiatkom o 18.00 h vystúpením známeho umelca Roba Opatovského s kapelou. Odznejú piesne Muž a žena, Tancuj, Keď muž miluje ženu, Prílev energie a mnohé ďalšie.



Okrem hudobných výkonov bude súčasťou kultúrneho leta aj výtvarná výstava v netradičnom priestore skleníka. Pôjde o výstavu absolventa Akadémie výtvarných umení v Prahe Michala Nagypála, ktorý sa špecializuje na olejomaľbu, ilustrácie a sochárstvo.



"Po úspešnej výstave obrazov Andreja Dúbravského alebo minuloročnej výstave sôch v exteriéri záhrady v rámci projektu Scupa - Sculpture Park to bude tento rok výstava Stromy majú oči, ktorá potrvá od 6. júla do 3. septembra 2023. Vernisáž sa uskutoční 5. júla o 18.00 h vo vestibule administratívnej budovy botanickej záhrady," doplnil jej riaditeľ Pavol Mártonfi.



Okrem kultúrnych podujatí čaká podľa Hoľanovej na návštevníkov estetický zážitok aj pri samotnej prechádzke záhradou.



"Aktuálne kvitnú mnohé trvalky, letničky či ruže. Počas prázdninových mesiacov môže verejnosť navštíviť botanickú záhradu denne," dodala Hoľanová.



Vonkajší areál bude v riadnom režime mimo koncertov sprístupnený verejnosti v čase od 9.00 do 18.00 h, expozície v skleníkoch do 17.00 h.