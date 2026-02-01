< sekcia Regióny
Návštevníci košickej zoo môžu aj v chladných dňoch obdivovať zvieratá
S príchodom nového roka zoo podľa Malešovej zaznamenala viac prírastkov.
Autor TASR
Košice 1. februára (TASR) - Košická zoologická záhrada (zoo) je otvorená aj v zimných mesiacoch. Väčšina zvierat tu žije v celoročne obývaných výbehoch. Patria k nim i kopytníky, okrem afrických a ázijských druhov antilop či zebier. V zime tu môžu návštevníci obdivovať všetky druhy šeliem a väčšinu vtákov. Výnimkou sú teplomilné a sťahované vtáky, ktoré zimujú v chovateľskom zázemí. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Ako povedala, zima výraznejšie neovplyvňuje ani život tuleňov a tučniakov. Tulene celoročne žijú vo vonkajšom bazéne a potrebu rýb si dokážu regulovať. Tučniaky zimujú v chovnom zázemí s bazénom pri teplote 10 - 15 stupňov Celzia.
„Počas zimného obdobia chovatelia upravujú kŕmne dávky z hľadiska množstva, ale najmä z pohľadu zloženia. Najmä zazimované kopytníky dostávajú menej jadrového krmiva, čo súvisí s obmedzeným pohybom a prevenciou pred obezitou. Bažanty, ktoré sú v zime vonku, naopak dostávajú viac kukurice, ktorá je bohatým zdrojom energie. Ostatné vtáky majú stálu kŕmnu dávku s dôrazom na tuky, ktoré nachádzajú v olejnatých semenách ako slnečnice a orechy,“ povedala Malešová.
S príchodom nového roka zoo podľa Malešovej zaznamenala viac prírastkov. V skupine byvolov vodných pribudlo po roku ďalšie mláďa. Rozšírili sa aj stáda v takzvaných primátorských výbehoch, kde môžu návštevníci obdivovať teliatko uhorského stepného dobytka, mláďatá oviec a kozičiek.
„Na úseku primátov pribudol mačiak husársky, veľkú radosť robí chovateľom aj malpa hnedá. Živo je tiež na zimovisku afrických kopytníkov, kde sa začínajú rodiť mláďatá antilop,“ doplnila Malešová.
Celoročne otvorená Zoo Košice chová v súčasnosti 1800 zvierat v takmer 350 druhoch. Patrí k významným turistickým cieľom. V novej sezóne sa môžu návštevníci tešiť na nový návštevnícky okruh, ktorý vedie cez les a lemuje chovné zariadenia takinov indických a zubrov európskych. Na veľkom rybníku bude novinkou ostrov s primátmi.
Ako povedala, zima výraznejšie neovplyvňuje ani život tuleňov a tučniakov. Tulene celoročne žijú vo vonkajšom bazéne a potrebu rýb si dokážu regulovať. Tučniaky zimujú v chovnom zázemí s bazénom pri teplote 10 - 15 stupňov Celzia.
„Počas zimného obdobia chovatelia upravujú kŕmne dávky z hľadiska množstva, ale najmä z pohľadu zloženia. Najmä zazimované kopytníky dostávajú menej jadrového krmiva, čo súvisí s obmedzeným pohybom a prevenciou pred obezitou. Bažanty, ktoré sú v zime vonku, naopak dostávajú viac kukurice, ktorá je bohatým zdrojom energie. Ostatné vtáky majú stálu kŕmnu dávku s dôrazom na tuky, ktoré nachádzajú v olejnatých semenách ako slnečnice a orechy,“ povedala Malešová.
S príchodom nového roka zoo podľa Malešovej zaznamenala viac prírastkov. V skupine byvolov vodných pribudlo po roku ďalšie mláďa. Rozšírili sa aj stáda v takzvaných primátorských výbehoch, kde môžu návštevníci obdivovať teliatko uhorského stepného dobytka, mláďatá oviec a kozičiek.
„Na úseku primátov pribudol mačiak husársky, veľkú radosť robí chovateľom aj malpa hnedá. Živo je tiež na zimovisku afrických kopytníkov, kde sa začínajú rodiť mláďatá antilop,“ doplnila Malešová.
Celoročne otvorená Zoo Košice chová v súčasnosti 1800 zvierat v takmer 350 druhoch. Patrí k významným turistickým cieľom. V novej sezóne sa môžu návštevníci tešiť na nový návštevnícky okruh, ktorý vedie cez les a lemuje chovné zariadenia takinov indických a zubrov európskych. Na veľkom rybníku bude novinkou ostrov s primátmi.