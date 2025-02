Návštevníci môžu v Štiavnici sfárať do historickej štôlne Glanzenberg

Banská Štiavnica 22. februára (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo počas jarných prázdnin pre rodiny s deťmi, školákov i turistov Prázdninové fáranie do historickej štôlne Glanzenberg, ktorá patrí k významným banským pamiatkam regiónu. Štôlňa ponúka unikátny pohľad do histórie baníctva a ten môžu záujemcovia spoznať aj v túto sobotu, keď sú dva vstupy o 10.00 a 12.00 h. TASR o tom informovala Martina Kminiaková z múzea.



"Návštevníci sa prejdú 500-metrovým úsekom v hĺbke 32 metrov pod zemou, priamo pod centrom mesta Banská Štiavnica. Prehliadka trvá 90 minút a je skutočne unikátnym a autentickým zážitkom. Kapacita vstupov je obmedzená, maximálny počet osôb v skupine je 15. Je preto potrebné si vstup vopred rezervovať. Minimálny vek detí, ktoré môžu absolvovať prehliadku, je šesť rokov," uviedla Kminiaková.



Najbližšie vstupy do útrob štiavnického podzemia sú plánované 26. februára - 2. marca, 4., 6. a 8. marca. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webe SBM.