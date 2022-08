Návštevníci môžu výhodne spoznať krásy banskobystrického kraja

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj ponúka domácim i turistom možnosť navštíviť múzeá a galériu v Banskej Bystrici a okolí so zvýhodnenou vstupenkou Múzpas už druhý rok. Do ponuky v tejto sezóne pribudol aj Regiónpas, ktorý ponuku rozširuje na celý kraj a remeselné kurzy. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



"Po úspešnom minuloročnom štarte je i tento rok v ponuke Múzpas, ktorý návštevníkov dostane do ôsmich múzeí a galérie v Banskej Bystrici a okolí. Od minulého roka k Stredoslovenskému múzeu, Stredoslovenskej galérii, Múzeu SNP, Poštovému múzeu a Slovenskému múzeu máp pribudli tri nové – Thurzo-Fugger zážitková expozícia, Hodinová veža a Literárne a hudobné múzeum," uviedla Štepáneková s tým, že viac informácií záujemcovia nájdu na webe BBSK.



Podľa Petra Černeka, vedúceho Oddelenia kultúry Úradu BBSK, Regiónpas poskytuje zvýhodnené vstupy do kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, a to v Lučenci do Novohradského múzea a galérie, v Brezne do Horehronského múzea, v Rimavskej Sobote do Gemersko-malohontského múzea, v Novej Bani do Pohronského múzea a v Banskej Bystrici do Stredoslovenskej galérie a Stredoslovenského múzea.



"Okrem toho jeho držitelia majú zľavy na remeselné kurzy v našich osvetových strediskách, zľavy na vstupné do hvezdární a planetária či zľavu na občerstvenie v sieti cukrární v Lučenci, Zvolene alebo Banskej Bystrici," dodal Černek.