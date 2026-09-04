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Návštevníci môžu zažiť Kúpele Sliač v netradičnom večernom osvetlení

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Kúpele Sliač. Foto: TASR- Ján Krošlák

Podujatie s názvom Svetlo v kúpeľoch prepojí históriu rekreačného areálu so súčasným vizuálnym a pohybovým umením.

Autor TASR
Sliač 4. septembra (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese môžu v piatok zažiť návštevníci v netradičnom večernom osvetlení. Podujatie s názvom Svetlo v kúpeľoch prepojí históriu rekreačného areálu so súčasným vizuálnym a pohybovým umením. TASR o tom informovala Terézia Krajčová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Dodala, že festival prináša multimediálne umenie do verejného priestoru a prvýkrát sa presúva z Banskej Bystrice na Sliač. Pre návštevníkov pripravili svetelné inštalácie a videoprojekcie, ktoré pracujú s architektúrou kolonády, parkom a atmosférou priestoru.

Svoje diela predstavia autori Matúš Astrab, Adela Bradlerová, Adam Lukáč a Oliver Kuklovský. Podľa organizátorov ich rozmiestnia v kúpeľnom areáli a záujemcovia si ich môžu pozrieť počas celého večera. Podujatie je naplánované od 19.30 do 23.00 h. Súčasťou večera bude aj vzdušná akrobacia v podaní Ariadny Vendelovej, v ktorej sa svetlo stáva priamym partnerom pohybu. Akrobatické vystúpenie je v pláne od 20.30 h.

Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné kúpele na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť.
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