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Návštevníci môžu zažiť Kúpele Sliač v netradičnom večernom osvetlení
Podujatie s názvom Svetlo v kúpeľoch prepojí históriu rekreačného areálu so súčasným vizuálnym a pohybovým umením.
Autor TASR
Sliač 4. septembra (TASR) - Kúpele Sliač vo Zvolenskom okrese môžu v piatok zažiť návštevníci v netradičnom večernom osvetlení. Podujatie s názvom Svetlo v kúpeľoch prepojí históriu rekreačného areálu so súčasným vizuálnym a pohybovým umením. TASR o tom informovala Terézia Krajčová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.
Dodala, že festival prináša multimediálne umenie do verejného priestoru a prvýkrát sa presúva z Banskej Bystrice na Sliač. Pre návštevníkov pripravili svetelné inštalácie a videoprojekcie, ktoré pracujú s architektúrou kolonády, parkom a atmosférou priestoru.
Svoje diela predstavia autori Matúš Astrab, Adela Bradlerová, Adam Lukáč a Oliver Kuklovský. Podľa organizátorov ich rozmiestnia v kúpeľnom areáli a záujemcovia si ich môžu pozrieť počas celého večera. Podujatie je naplánované od 19.30 do 23.00 h. Súčasťou večera bude aj vzdušná akrobacia v podaní Ariadny Vendelovej, v ktorej sa svetlo stáva priamym partnerom pohybu. Akrobatické vystúpenie je v pláne od 20.30 h.
Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné kúpele na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť.
Dodala, že festival prináša multimediálne umenie do verejného priestoru a prvýkrát sa presúva z Banskej Bystrice na Sliač. Pre návštevníkov pripravili svetelné inštalácie a videoprojekcie, ktoré pracujú s architektúrou kolonády, parkom a atmosférou priestoru.
Svoje diela predstavia autori Matúš Astrab, Adela Bradlerová, Adam Lukáč a Oliver Kuklovský. Podľa organizátorov ich rozmiestnia v kúpeľnom areáli a záujemcovia si ich môžu pozrieť počas celého večera. Podujatie je naplánované od 19.30 do 23.00 h. Súčasťou večera bude aj vzdušná akrobacia v podaní Ariadny Vendelovej, v ktorej sa svetlo stáva priamym partnerom pohybu. Akrobatické vystúpenie je v pláne od 20.30 h.
Kúpele Sliač boli pôvodne zamerané na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Dnes tam liečia aj ochorenia pohybového aparátu, ženské ochorenia, nechýba liečba prekonaných onkologických ochorení. Ako jediné kúpele na Slovensku ich vlastní štátna spoločnosť.