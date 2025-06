Návštevníci Múzea slovenskej dediny v Martine zažijú svätojánsku noc

Martin 21. júna (TASR) - Magickú moc svätojánskej noci zažijú v sobotu návštevníci martinského Múzea slovenskej dediny počas podujatia Na svätého Jána. V najväčšom múzeu v prírode na Slovensku od 18.00 h až do 23.00 h spoznajú jánske zvyky a zabavia sa pri hľadaní pokladu alebo pri vatre. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.



„Jánske piesne a tance z Turca a Kysúc predstaví dievčenský folklórny súbor Slnovrat a členky detského folklórneho súboru Lúčik z Turčianskych Teplíc v programe Jáne, milý Jáne. Podmanivú atmosféru, ktorá sprevádzala svätojánsku noc, vyčaruje folklórna skupina Javorník z Lúk pod Makytou. Jánsku vatru zapálime po zotmení o 21.30 h,“ uviedla Kiripolská s tým, že koncert pesničkára Chrisa Ellysa, ktorého na violončele bude sprevádzať Matej Tkáč, sa začne o 22.00 h.



Pre návštevníkov sú pripravené nočné prehliadky múzea s tematikou jánskych zvykov. „Pri nich sa dozviete o pôsobení magických síl alebo bytostí, ktoré mali počas jánskeho večera väčšiu silu ako po iné dni. Pre deti aj dospelých bude prichystané čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach, ktoré možno stretnú aj počas podujatia,“ priblížila manažérka.



Ďalej doplnila, že veľa povier o svätojánskej noci sa vzťahovalo k pokladom, ku ktorým sa práve v túto noc dalo dostať najľahšie. Návštevníci budú môcť pomocou riešenia rôznych hádaniek hľadať poklad, ktorý ukrýva múzeum. „Byliny nazbierané počas svätojánskej noci majú vraj mimoriadnu silu - liečivú aj magickú, preto sa spolu s bylinkárkou Ivkou môžete vydať hľadať a spoznávať bylinky, ktoré rastú vareáli,“ dodala Kiripolská.



Múzeum návštevníkom odporúča, aby si so sebou priniesli baterku alebo iný zdroj svetla. Vstup do areálu bude možný do 21.30 h.