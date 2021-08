Návštevníci Múzea Solivar môžu obdivovať stovky čipkovaných výtvorov

Prešov 12. augusta (TASR) – Približne 500 čipkovaných výtvorov môžu obdivovať návštevníci Slovenského technického múzea – Múzea Solivar v Prešove. Vo štvrtok tam otvorili Medzinárodný festival paličkovanej čipky, počas ktorého je možné vidieť i samotné čipkovanie.



"Organizujeme ho preto, aby sme zahraničným účastníkom predviedli to, čo sa robí u nás, čo sa týka klasickej čipky, našej soľnobanskej alebo modernej čipky, ktorú vytvárajú členky Soľnobanského čipkárskeho cechu. Prichádzajú tu účastníci nielen z rôznych krajín, ale z rôznych regiónov Slovenska. Slovensko je úžasne bohaté na čipku a jej rôznorodosť. Je zaujímavé sa na to pozrieť a vidieť rozdiely," uviedla pre TASR organizátorka podujatia a predsedníčka Soľnobanského čipkárskeho cechu Jana Frajkorová.



V rámci výstavy si môžu návštevníci pozrieť i jej výtvor - postavu čipkárky, ktorú vytvorila z medi. Ako ďalej povedala, v súčasnosti môže byť čipka použitá kdekoľvek.



"Kedysi ste mohli vidieť v byte štráfik do kredenca alebo nejakú dečku na stole. Dávnejšie to boli aj celé blúzky, šatky alebo šaty. Skutočne to bolo skôr pre tých, ktorí boli na tom finančne dobre, pretože čipka, aj keď bola málo platená pre čipkárky, napriek tomu bola drahá pre bežných ľudí. Takže vlastne to bol luxus. V súčasnosti to má iný charakter, pretože kreatívne osoby si dokážu vymyslieť, nakresliť, vytvoriť niečo úplne nové, čo sa týka obrazu, objektu, niečo na odev. Možnosti sú veľmi široké," priblížila Frajkorová.



"Keď som bola maličká, boli okolo mňa samé čipkárky. Chceli ma to naučiť ako dievča, nemala som však záujem. Teraz som už v dôchodkovom veku. Som povďačná Barbore Šimkovej, že učila čipky a ma donútila k tomu, aby som prišla. Chytilo ma to a som rada, že mám v zime čo robiť. Teším sa, keď môžem svoj výtvor niekomu podarovať," prezradila čipkárka Anna Lukáčová z prešovskej mestskej časti Solivar.



Mateja Piscu z Krakovian v okrese Piešťany naučila základy čipkovania mama. "Krakovianske čipky, typické pre náš región, ma naučila najlepšia čipkárka, Oľga Valová. Máme svoje súkromné múzeum v Krakovanoch. Ženy, ktoré paličkujú každú stredu, sa to navzájom naučili. Čipkovanie je vášeň, oddych, je to niečo úžasné. Každý by to mal skúsiť," doplnil Pisca.



Na festivale, ktorý potrvá do soboty (14. 8.), sa zúčastňuje celkovo 24 čipkárok a čipkárov zo Slovenska, Poľska, Česka a Srbska.