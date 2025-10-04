< sekcia Regióny
Návštevníci múzea v Brezne budú maľovať špachtľou
Akcia je otvorená pre širokú verejnosť a je súčasťou projektu Ateliér v múzeu, ktorý prostredníctvom podujatí múzejnej pedagogiky prepája umelecké techniky so zbierkami výtvarného umenia.
Autor TASR
Brezno 4. októbra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne pripravilo v sobotu o 15.00 h v exteriéri Meštianskeho domu podujatie Maľovanie špachtľou v rámci projektu Ateliér v múzeu. Je zamerané na maľovanie akrylovými farbami pomocou maliarskej špachtle, techniky, ktorá dodáva obrazu výraznú textúru a živú farebnosť. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea s tým, že pre veľký záujem organizujú akciu v špeciálnom termíne.
„Účastníci si budú môcť túto energickú a netradičnú výtvarnú formu vyskúšať a vytvoriť si vlastné umelecké dielo. Podujatie sprevádza lektor Rastislav Turňa, výtvarný umelec, pedagóg a numizmatik, ktorý sa popri maľovaní venuje výrobe mincí a medailí. Jeho umelecká tvorba je úzko spätá s technikou maľovania špachtľou, ktorá mu umožňuje pracovať s plastickými prvkami a výraznými farebnými kontrastmi. Počas podujatia sa s účastníkmi podelí o svoje skúsenosti a technické poznatky,“ uviedla Škorváneková.
