Návštevníci Oravského hradu sa môžu tešiť na rozprávku o Popoluške

Oravský Podzámok 11. decembra (TASR) - Súčasťou sviatočných prehliadok Oravského hradu bude rozprávka o Popoluške. Odohrajú ju v dňoch od 28. do 30. decembra na hlavnom nádvorí. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava o tom informuje na svojom webe.



"Počas prehliadky sa návštevníci budú mať možnosť započúvať do vianočných melódií v podaní talentovaných hudobníkov a vychutnať si zákutia sviatočne vyzdobeného hradu. Súčasťou podujatia bude aj tematická výstava s názvom V teple a v kráse odetí," priblížili z múzea.



Oravský hrad je jednou z najnavštevovanejších turistických atrakcií severného Slovenska. Začali ho budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal v roku 1611.