Návštevníci Oravského hradu stretnú počas Vianoc rozprávkové bytosti

Oravský Podzámok 20. decembra (TASR) – Rodiny s deťmi, ktoré sa od utorka 28. decembra do štvrtka 30. decembra vyberú na Oravský hrad v Oravskom Podzámku, čaká interaktívny rozprávkový program. Podujatie bude súčasťou historickej prehliadky hradu. Na oficiálnej webovej stránke tom informovalo Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré je správcom hradu.



Oravský hrad bude pre turistov sviatočne vyzdobený. "Návštevníci sa môžu tešiť na stretnutie s rozprávkovými bytosťami, vianočnú náladu, zaujímavé úlohy, koledy a súťaže," priblížili pracovníci z múzea.



Vstup na podujatie je v režime OP, pre deti do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia. Nutný je respirátor a bezpečný odstup. Vianočné prehliadky sú bez sprievodcu.



Oravský hrad, ktorý postavili na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako "orlie hniezdo", je jednou z turistických atrakcií severného Slovenska. Hrad začali budovať na mieste starého dreveného hrádku po tatárskom vpáde v roku 1241. Tvorí ho rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a brala. V roku 1556 sa dostal do rúk Thurzovcom, ktorí uskutočnili jeho najrozsiahlejšiu prestavbu. Dnešnú podobu dostal Oravský hrad v roku 1611.