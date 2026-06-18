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Návštevníci Piešťan spoznajú minulosť cez príbehy reálnych ľudí
Iniciatíva odštartovala historickým výskumom a mapovaním kúpeľných profesií v oboch lokalitách.
Autor TASR
Piešťany 18. júna (TASR) - Návštevníci kúpeľných miest Piešťany a moravské Luhačovice sa prenesú v čase a spoznajú minulosť cez príbehy reálnych ľudí. Cieľom cezhraničnej iniciatívy Povolaním kúpeľníci je posilnenie turistického potenciálu oboch regiónov prostredníctvom metodiky Living history (živá interpretácia histórie). Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Iniciatíva odštartovala historickým výskumom a mapovaním kúpeľných profesií v oboch lokalitách. V Piešťanoch sa historici zamerali na éru rozkvetu pod vedením rodiny Winterovcov, keď neodmysliteľnú kulisu kúpeľov tvorili bahnári, tradiční maséri, kuchárky či správa kúpeľného parku. Ich príbehy ožijú počas špeciálnych prehliadok. Lokálni sprievodcovia v rámci tejto spolupráce absolvujú odborné workshopy.
„Chceme, aby história v našich regiónoch prestala byť zatvorená len v knihách a múzeách. Vdýchneme starým profesiám nový život a zároveň ich spopularizujeme. Sprievodcovia v autentických kostýmoch vtiahnu návštevníkov priamo do deja,“ priblížil zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Marek Krnáč. Prvé výsledky spolupráce prinesie už v sobotu (20. 6.) popoludní na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch dramatizovaná prehliadka.
Akcia je súčasťou Festivalu secesie a osláv 110. výročia hotela Pro Patria (1916 - 2026). Atmosféru zlatej éry dotvoria kostýmy spolku Calma, swingový orchester bratislavského konzervatória a škola charlestonu v Hudobnom pavilóne Harmony. Celá aktivita je spolufinancovaná Európskou úniou z Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027.
Iniciatíva odštartovala historickým výskumom a mapovaním kúpeľných profesií v oboch lokalitách. V Piešťanoch sa historici zamerali na éru rozkvetu pod vedením rodiny Winterovcov, keď neodmysliteľnú kulisu kúpeľov tvorili bahnári, tradiční maséri, kuchárky či správa kúpeľného parku. Ich príbehy ožijú počas špeciálnych prehliadok. Lokálni sprievodcovia v rámci tejto spolupráce absolvujú odborné workshopy.
„Chceme, aby história v našich regiónoch prestala byť zatvorená len v knihách a múzeách. Vdýchneme starým profesiám nový život a zároveň ich spopularizujeme. Sprievodcovia v autentických kostýmoch vtiahnu návštevníkov priamo do deja,“ priblížil zástupca riaditeľa Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry Marek Krnáč. Prvé výsledky spolupráce prinesie už v sobotu (20. 6.) popoludní na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch dramatizovaná prehliadka.
Akcia je súčasťou Festivalu secesie a osláv 110. výročia hotela Pro Patria (1916 - 2026). Atmosféru zlatej éry dotvoria kostýmy spolku Calma, swingový orchester bratislavského konzervatória a škola charlestonu v Hudobnom pavilóne Harmony. Celá aktivita je spolufinancovaná Európskou úniou z Fondu malých projektov programu Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027.