Návštevníci Podtatranského múzea si môžu vyskúšať staré remeslá

Poprad 1. augusta (TASR) – Ukážky remesiel, výrobu krojov či tvorivé dielne pre deti pripravilo v sobotu pre návštevníkov Podtatranské múzeum v Poprade. Prvý ročník podujatia Made in Museum venujú téme Remeslá v čase kniežaťa z Popradu. Pre TASR to uviedla riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová s tým, že konať sa bude vo vonkajšom areáli.



Jeho súčasťou budú okrem iného ukážky tkania na krosnách, hrebeňoch a karetkách, či výroba črpákov a dreveného riadu, čo si návštevníci budú môcť aj vyskúšať. „Pripravili sme aj pomerne veľkú archeologickú sondu pre deti na archeologický výskum. Chýbať nebude ani stan archeológov či metličky,“ dodala s tým, že atmosféru tiež doplnia ukážky hrania na archaických hudobných nástrojoch.



Ide o sprievodné podujatie k výstave súťažných návrhov Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu. „Po rekonštrukcii máme vytvorené podmienky na organizovanie podujatí v exteriéri. Keď budeme mať otvorenú expozíciu hrobky, dúfam, že ich budeme organizovať aspoň raz ročne. Máme tri objekty remeselníckych dielní aj menší amfiteáter pre verejnosť,“ povedala Bekessová.



Verí, že aj týmto podujatím sa im podarí zvýšiť návštevnosť múzea, ktorú negatívne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. Po tom, ako 9. mája múzeum opäť sprístupnili verejnosti, bola podľa jej slov veľmi nízka. Situácia sa zlepšovala postupným uvoľňovaním opatrení aj nástupom letnej sezóny. Tiež im k tomu pomáha aktuálne veľký záujem turistov o Vysoké Tatry. „Chýbajú však zahraniční návštevníci, ktorí nechodia v takom počte ako predtým. S letnou sezónou sme celkovo zatiaľ relatívne spokojní, no boli by sme radi, keby bolo návštevníkov viac. Sme však len v polovici sezóny,“ dodala.



Podujatie Made in Museum - Remeslá v čase kniežaťa z Popradu sa začne v sobotu o 13.00 h a potrvá do 18.00 h. Sprístupnená bude aj expozícia múzea.