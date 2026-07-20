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Návštevníci Ponitrianskeho múzea si môžu vytvoriť maľovaný tanier
Motívy, námety a témy zobrazované na výrobkoch určoval dobový vkus a dopyt.
Autor TASR
Nitra 20. júla (TASR) - Návštevníci Ponitrianskeho múzea v Nitre si môžu vyskúšať maľovanie na porcelán. Ako múzeum informovalo, podujatie s názvom Kreatívne letné tvorenie sa bude konať 22. júla od 10.00 h.
Účastníci si môžu v rámci keramickej dielne namaľovať svoj vlastný tanier. Tvorivá dielňa súvisí s expozíciou Nitrianska maľovňa porcelánu, ktorá je v priestoroch múzea nainštalovaná už od roku 2024. „Pobočku Nitrianskej maľovne porcelánu v auguste roku 1900 zriadila firma Synovia Jonáša Neumanna na vtedajšej Kalmárskej, dnešnej Kupeckej ulici a zároveň tu otvorila obchod,“ pripomenulo múzeum.
Motívy, námety a témy zobrazované na výrobkoch určoval dobový vkus a dopyt. „Vplyv secesie reprezentovali jemné štylizované rastlinné a kvetinové ornamenty. Zachované produkty zdobili aj biblické motívy a figurálne ľudové ornamenty. Podrobnosti maľovne porcelánu sa návštevníci múzea dozvedia na našej dlhodobej výstave,“ pripomenulo múzeum.
Účastníci si môžu v rámci keramickej dielne namaľovať svoj vlastný tanier. Tvorivá dielňa súvisí s expozíciou Nitrianska maľovňa porcelánu, ktorá je v priestoroch múzea nainštalovaná už od roku 2024. „Pobočku Nitrianskej maľovne porcelánu v auguste roku 1900 zriadila firma Synovia Jonáša Neumanna na vtedajšej Kalmárskej, dnešnej Kupeckej ulici a zároveň tu otvorila obchod,“ pripomenulo múzeum.
Motívy, námety a témy zobrazované na výrobkoch určoval dobový vkus a dopyt. „Vplyv secesie reprezentovali jemné štylizované rastlinné a kvetinové ornamenty. Zachované produkty zdobili aj biblické motívy a figurálne ľudové ornamenty. Podrobnosti maľovne porcelánu sa návštevníci múzea dozvedia na našej dlhodobej výstave,“ pripomenulo múzeum.