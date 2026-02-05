< sekcia Regióny
Návštevníci SSM sa od sprievodcu dozvedia o malom Thurzovom dome
Už v 15. storočí stál jednoduchý gotický dom na rínku, na pôdoryse dnešného domu číslo tri na Námestí SNP.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravilo v rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu stretnutie so banskobystrickým sprievodcom Jozefom Ďuriančikom, ktorý v Thurzovom dome 11. februára o 17.00 h rozpovie milovníkom histórie príbeh „malého“ Thurzovho domu. Okrem neprehliadnuteľného Thurzovho domu na Námestí SNP, kde sídli expozícia SSM, sa v jeho blízkosti nachádza aj „malý“ s popisným číslom tri. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Už v 15. storočí stál jednoduchý gotický dom na rínku, na pôdoryse dnešného domu číslo tri na Námestí SNP. Pomenovanie po Jánovi Thurzovi, zakladateľovi Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, je odvodené od faktu, že ho pôvodne práve on kúpil pre dcéru Hedvigu a jej manžela Jána Meczlera. Práve jeho meno sa spomína s veľkým požiarom mesta v roku 1500. Dom má dnes tri poschodia a na prvom sa ukrýva jeden z najväčších architektonických klenotov mesta.
„Po tom, ako v dome na Veľkú noc 10. apríla vypukol strašný požiar, ktorý zachvátil celé mesto, musela rodina Meczlera tajne utiecť do Slovenskej Ľupče a odtiaľ na hrad Likava. O sedem rokov neskôr Thurzova dcéra Hedviga s manželom podľahli moru. Ťažké obdobie prežil len ich syn Ján, ktorý sa po úspešnom štúdiu v Bologni do mesta vrátil. Svojou aktívnou činnosťou filozofa, pedagóga a zemského hajtmana sa zaradil medzi popredné osobnosti mesta svojej doby. Po požiari v roku 1500 dom nanovo postavili, rozšírili ho smerom k Thurzovmu domu. Vzniklo tu podbránie, v ktorého zadnej časti na prvom poschodí sa nachádza vzácna neskorogotická miestnosť s diamantovou klenbou,“ vysvetlil Ďuriančik s tým, že obsahom jeho prednášky bude nielen genéza rodu Thurzo, ale najmä stavebný vývoj domu do dnešných dní.
Prívlastky významného domu na banskobystrickom námestí sa menili podľa aktuálneho majiteľa, preto sa k nemu viažu aj pomenovania Petermanovský, Meczlerovský, ale najviac je známy ako „malý“ Thurzov dom.
Už v 15. storočí stál jednoduchý gotický dom na rínku, na pôdoryse dnešného domu číslo tri na Námestí SNP. Pomenovanie po Jánovi Thurzovi, zakladateľovi Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, je odvodené od faktu, že ho pôvodne práve on kúpil pre dcéru Hedvigu a jej manžela Jána Meczlera. Práve jeho meno sa spomína s veľkým požiarom mesta v roku 1500. Dom má dnes tri poschodia a na prvom sa ukrýva jeden z najväčších architektonických klenotov mesta.
„Po tom, ako v dome na Veľkú noc 10. apríla vypukol strašný požiar, ktorý zachvátil celé mesto, musela rodina Meczlera tajne utiecť do Slovenskej Ľupče a odtiaľ na hrad Likava. O sedem rokov neskôr Thurzova dcéra Hedviga s manželom podľahli moru. Ťažké obdobie prežil len ich syn Ján, ktorý sa po úspešnom štúdiu v Bologni do mesta vrátil. Svojou aktívnou činnosťou filozofa, pedagóga a zemského hajtmana sa zaradil medzi popredné osobnosti mesta svojej doby. Po požiari v roku 1500 dom nanovo postavili, rozšírili ho smerom k Thurzovmu domu. Vzniklo tu podbránie, v ktorého zadnej časti na prvom poschodí sa nachádza vzácna neskorogotická miestnosť s diamantovou klenbou,“ vysvetlil Ďuriančik s tým, že obsahom jeho prednášky bude nielen genéza rodu Thurzo, ale najmä stavebný vývoj domu do dnešných dní.
Prívlastky významného domu na banskobystrickom námestí sa menili podľa aktuálneho majiteľa, preto sa k nemu viažu aj pomenovania Petermanovský, Meczlerovský, ale najviac je známy ako „malý“ Thurzov dom.