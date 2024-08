Návštevníci štadióna v Banskej Bystrici zaparkujú na Mičinskej ceste

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Nová regulácia parkovania v Banskej Bystrici a vytvorenie rezidentskej zóny v mestskej časti Uhlisko sa od 1. septembra dotkne aj fanúšikov hokejových stretnutí či návštevníkov podujatí na zimnom štadióne. Všetky ulice v jeho okolí budú regulované a oprávnenie na nich parkovať budú mať od 17.00 do 7.00 h len držitelia rezidentských parkovacích kariet. Poslúži im bezplatné záchytné parkovisko na Mičinskej ceste, ktoré prešlo stavebnými úpravami. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Obyvatelia Uhliska sa na nás neraz obrátili so žiadosťou, aby sme v tejto lokalite parkovanie regulovali, pretože pri organizovaní väčších podujatí na zimnom štadióne nemohli zaparkovať pred vlastným domom. Ak budú chcieť fanúšikovia našich "Baranov" od septembra zaparkovať v jeho blízkosti, po novom budú môcť v čase zápasov využiť bezplatné záchytné parkovisko na Mičinskej ceste. V posledných dňoch sme na ňom zrealizovali stavebné úpravy a vyznačili sme zhruba 125 parkovacích miest," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Toto parkovisko sa nachádza asi 300 metrov od štadióna. K hlavnému vstupu sa dá dostať novým a osvetleným chodníkom popri Hrone len za pár minút. V súčasnosti je možné zaparkovať aj na spoplatnených parkoviskách v okolí domu kultúry a čoskoro bude možné odstaviť auto už i v novom parkovacom dome pri mestskom úrade.



"Je to hlavne o ohľaduplnosti návštevníkov. V pešej dochádzkovej vzdialenosti päť minút od štadióna môžu využívať parkovacie plochy s kapacitou viac ako 400 miest. Samozrejme, najlepšou voľbou je využiť MHD. Na Námestí slobody sa nachádza najväčšia zastávka v meste, z ktorej sa autobusom a trolejbusom dá pohodlne dostať do všetkých kútov Banskej Bystrice," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Podľa riaditeľa hokejového klubu HC MONACObet Banská Bystrica Vladimíra Troppa s mestom aktívne spolupracujú na tom, aby sa nová regulácia parkovania dotkla ich fanúšikov čo najmenej. "Sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť aj s naším partnerom OC Terminal, ktorý v deň domácich ligových zápasov sprístupní svoje parkovisko bezplatne pre fanúšikov. Celý mechanizmus parkovania predstavíme bližšie pred začiatkom novej sezóny. Chceli by sme vyzvať našich fanúšikov, aby rešpektovali novú reguláciu parkovania a počas hokejových zápasov či kultúrno-spoločenských podujatí využívali dostupné možnosti parkovania v okolí štadióna," dodal Tropp.