Návštevníci Stredoslovenského múzea spoznajú, čo je to paleoekológia

Banská Bystrica 6. júla (TASR) - Pravidelné podujatie Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici Príroda bez hraníc sa tentoraz sústredí na vedný odbor paleoekológia, od ktorého závisí poznanie histórie našej planéty. V Tihányiovskom kaštieli sa návštevníci 11. júla o 17.00 h dozvedia, čo je to paleoekológia, aké sú jej základné princípy a prečo je dôležité poznanie jazier ako kľúč k ochranárskym opatreniam. Porozpráva im o tom ekológ Technickej univerzity vo Zvolene Vladimír Kubovčík. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka SSM Dana Kurtíková.



"Dnešná spoločnosť čelí závažným globálnym problémom. Pri ich riešení sa často zabúda na to, že jediným kľúčom k pochopeniu súčasnosti je minulosť. Jedným z významných vedných odborov, ktorý nám môže poskytnúť pohľad do minulosti, a tým nám pomôcť pochopiť súčasný stav prostredia a ukázať možné riešenia do budúcnosti, je paleoekológia. Jej štúdie prinášajú jedinečný pohľad na priestorové a časové zmeny prostredia v minulosti a jeho fyzikálne a chemické parametre, o ktorých priamo alebo nepriamo svedčia zachované zvyšky organizmov," vysvetlil Kubovčík.



Záujemcom povie aj o pakomároch ako indikátoroch zmien prostredia v historickom vývoji jazier a priblíži niekoľko prípadových štúdií, v ktorých práve pakomáre zohrali kľúčovú úlohu v interpretácii vývoja prostredia za posledných niekoľko storočí až tisícročí.