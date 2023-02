Lavínové psy v akcii: Môžu ich vidieť návštevníci Tatranskej Lomnice

Vysoké Tatry 11. februára (TASR) – Jazdu na psom záprahu si môžu vyskúšať deti počas víkendu v Tatranskej Lomnici, kde sa koná 12. ročník podujatia Snežné psy. Rovnako sú pre návštevníkov pripravené ukážky vyslobodzovania ľudí lavínovými psami záchranármi z Horskej záchrannej služby.



"Je to podujatie určené pre rodiny s deťmi. Môžu spoznať, ako sú psy užitočné v horách. Človek si sám so všetkými situáciami nepomôže, pomáha nám technika, ale keď tá zlyhá, tak psí ňufák je to najlepšie, čo môžeme na záchranu alebo prepravu ľudí v horách použiť. Máme tu päť snežných záprahov s mašérmi. Deti sa na nich môžu povoziť. Uvidia tiež ukážky záchrany v lavíne. Máme profesionálne lavínové psy, ktoré vyhľadávajú zasypaných ľudí v lavíne," uviedol pre TASR riaditeľ festivalu Lukáš Brodanský.



Pripravené sú aj divadelné a hudobné predstavenia. "Máme tu aj sériu animácií, ktoré sa volajú od pólu k pólu. Deti si vyskúšajú naozajstný život polárnika. Môžu si uloviť rybu v ľade, vliezť do eskimáckeho iglu alebo sa môžu stratiť v snehovom bludisku," priblížil Brodanský.



Časť psích záprahov je z okolia Martina, ostatní mašéri sú podľa jeho slov z celého Slovenska. "Sú to saňové psy. Máme tu plemená husky a európske saňové psy, ktoré sú chudšie a veľmi rýchle na preteky, ale môžu robiť aj agroturistiku. Potrebujú dosť veľký tréning, aby vládali behať preteky. Musia viac trénovať ako bežné psy. Keď nie je sneh, tak v rámci tréningu máme štvorkolesové káry alebo aj štvorkolky. Na záprah sú potrebné štyri psy a viac. Máme tu veľmi dobrý terén, aby sa deti neprevrátili, tak máme niektorí len troch psov," povedal Daniel Filo z Turian.



Matúš Filo sa so psami, ako hovorí narodil, keďže ich jeho otec mal už predtým. Oproti ostatným psom sú podľa neho divokejšie. "Základ je kŕmenie a dosť intenzívny tréning hlavne na jeseň, keď sa ochladí, aby sa pripravili na zimu. Majú v hlave, že by chceli ťahať, trhajú sa do toho ako aj teraz," dodal.