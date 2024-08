Návštevníkom bardejovského jarmoku je k dispozícii takmer 500 stánkov

Bardejov 23. augusta (TASR) - V poradí 671. ročník historického a 51. ročník novodobého Bardejovského jarmoku sa koná od štvrtka (22. 8.) do nedele (25. 8.) v Bardejove. Návštevníkom je k dispozícii takmer 500 stánkov a približne 70 rôznych atrakcií.



Predajcovia ponúkajú spotrebný tovar, remeselníci prišli s výrobkami a ukážkami vlastnej výroby, pohostinské stánky s jarmočnými gurmánskymi špecialitami a občerstvením všetkého druhu. Remeselníci so svojimi výrobkami sa predstavujú už tradične v Uličke remesiel na Radničnom námestí.



Súčasťou jarmoku je aj tento rok kultúrny program rôznych hudobných žánrov - vystúpenia folklórnych súborov, hudobných kapiel a umeleckých telies pre široké spektrum návštevníkov rôznych vekových kategórií.



Vo štvrtok sa predstavili Ľudová hudba Kandráčovci, Robert Burian, Alan Murin, Rytmus a Stev:On. V piatok večer vystúpi okrem iných kapela Heľenine oči, v sobotu (24. 8.) folklórne skupiny z okolia Bardejova, Rico Sanchez či Richard Autner. V nedeľu je na programe vystúpenie folklórneho súboru Čerhovčan, skupiny The Cardinals, speváčky Slávky Tkáčovej a ďalších.



Program jarmoku je zverejnený na webstránke mesta.