Návštevníkov dopraví na festival jedla do Oáza kempu kyvadlová doprava

Komoča 5. augusta (TASR) - Kuchárske tímy zo Slovenska i zo zahraničia predstavia chute rôznych regiónov na 23. ročníku festivalu dobrého jedla Oáza International Gastrofestival. V priestoroch Oáza kempu v Komoči v okrese Nové Zámky je v piatok 8. augusta a sobotu 9. augusta pripravený okrem varenia a ochutnávania aj hudobný program, v ktorom sa predstavia skupiny Bikini, Six Notes a Iný Štýl, Kaczor Feri, DJ Čeku a DJ Bóli, informovali organizátori festivalu.



Spoločnosť Arriva zabezpečuje kyvadlovú dopravu z Nových Zámkov priamo do Oáza kempu v Komoči. Autobusy budú premávať od soboty popoludnia až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. „Návštevníci festivalu sa môžu vyhnúť očakávanej hustej premávke a problémom s parkovaním a naplno si môžu vychutnať všetky gurmánske potešenia, ktoré festival ponúka. Zároveň pomôžu festivalu znížiť jeho uhlíkovú stopu,“ skonštatoval hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.