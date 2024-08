Návštevníkov jarmoku zaškolia majstri ľudovej umeleckej výroby

Banská Bystrica 14. augusta (TASR) - Motívom 366. Radvanského jarmoku, ktorý sa uskutoční od 5. do 8. septembra v Banskej Bystrici, je detská hračka. Na podujatie, ktoré je zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, sa chystá okolo 250 majstrov remeselníkov a medzi nimi aj rezbári Jana Majerská a Ladislav Hedvigi, ocenení titulom Majster ľudovej umeleckej výroby. Informovala o tom radnica.



Janu Majerskú do tajov rezbárstva zasvätil otec, pri ktorom presedela v dielni hodiny. Medzi sortiment, ktorý vyrába, patria okrem iného aj drevené hračky z lipy.



"Prvými zvieratkami, ktoré som z nej vyrezávala, boli ovečky. Až postupne pribudli psíky, koníky, ale i ďalšie hospodárske zvieratá. Teší ma, keď po drevených hračkách siahajú malé deti a hrajú sa s nimi pri mojom stole. Dieťa je asi najvzácnejší tvor, ktorý ukáže, či sa mu váš výrobok páči," poznamenala Majerská, rodáčka z Bukoviny pri Novej Bani.



O zhotovovanie drevených hračiek sa Ladislav Hedvigi z Rimavských Zalužian začal zaujímať až popri svojich deťoch. Postupne sa dostal aj k ikonickým kúskom z Kyjatíc. Okrem iných zvierat najčastejšie vyrezáva koníkov.



"Rezbárčine sa venujem približne 12 rokov. Hračky vyrábam z bukového dreva bez použitia spojovacích kovových prvkov. Zdobené sú kruhovou rezbou a ornament na ne vyrývam do moridlom nafarbenej plochy. Takéto postupy používali pri výrobe hračiek starí majstri z Kyjatíc," priblížil Hedvigi.



Návštevníci jarmoku sa s ich tvorbou môžu bližšie zoznámiť v rámci Školy s majstrom remesla.



Radvanský jarmok sa ako každoročne uskutoční v historickom centre mesta, jeho dejiskom bude Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa, Dolná a Lazovná ulica, Štefánikovo nábrežie i Hronské predmestie. Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami budú umiestnené pri Barbakane a na Starej tržnici, súčasťou sú aj ukážky ich výroby. Pre deti sa chystajú rôzne zábavné atrakcie na Štefánikovom nábreží a Hronskom predmestí.



"Stánky s občerstvením budú umiestnené na Námestí Štefana Moysesa, Dolnej ulici, Štefánikovom nábreží a Hronskom predmestí. Jarmočné dobroty sa dajú zakúpiť od 5. septembra od 14.00 h a počas ďalších troch dní už od 9.00 h. Otvorené budú až do polnoci, okrem nedele, kedy sa predaj skončí o 16.00 h," dodala vedúca oddelenia obchodu a služieb magistrátu Dana Cibuľková.