Návštevníkov odvezú na festivaly v Banskobstrickom kraji FestBusy

Banská Bystrica 11. júna (TASR) - Na sedem folklórnych festivalov a tradičných letných podujatí v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) aj v tomto roku vyrazia FestBusy. Organizátor IDS (Integrovaný dopravný systém) BBSK v spolupráci s dopravcami celkovo vypraví až 250 spojov, ktoré návštevníkov prepravia v časoch, ktoré zodpovedajú začiatku a koncu hlavného festivalového programu. TASR o tom v stredu informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.



Posilnenie autobusových spojov finančne opäť podporil BBSK. „Kultúra má spájať, budovať komunitu a na to, aby sme ju dostali ešte bližšie k ľuďom, aj tento rok vypravíme špeciálne posilové spoje na veľké kultúrne podujatia. FestBusy posilnia bežné autobusové spoje a návštevníkom tak umožnia dopraviť sa na festivaly ekologicky a pohodlne,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



Cestovné je v cene bežného lístka regionálnej dopravy. Cestujúci môžu okrem jednorazových využiť i svoje predplatné lístky platné v zóne konania festivalu alebo 24-hodinový lístok, ktorý platí na dopravu po celom kraji. Cestujúci si ho môže kúpiť priamo u vodiča.



Ako zdôraznil predseda Predstavenstva Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš, rovnako ako pri bežnom cestovaní regionálnou dopravou, nárok na zľavnené cestovné majú deti od šiestich do 18 rokov, seniori od 63 rokov a tiež ďalšie kategórie podľa prepravného poriadku. „Seniori vo veku nad 70 rokov a deti do šiestich rokov majú dopravu v regionálnych autobusoch IDS BBSK úplne zadarmo,“ dodal Vavruš.



FestBusy zabezpečia v júni prepravu návštevníkov na Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe i Klenovskú rontouku. V júli vyrazia na Folklórne slávnosti pod Poľanou do Detvy, Medzinárodný Novohradský folklórny festival v Lučenci a v auguste na Hontiansku parádu do Hrušova, Kremnické gagy, ako aj na Dni sv. Huberta vo Svätom Antone.



Zjednodušené cestovné poriadky FestBusov pre jednotlivé festivaly sú zverejnené na webovej stránke IDS BBSK.