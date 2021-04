Návštevníkov opálových baní v Červenici čaká vynovený turistický okruh

Červenica 29. apríla (TASR) – Polročné obdobie, keď pre pandémiu ochorenia COVID-19 nemohli prijímať návštevníkov, využili Slovenské opálové bane na vynovenie turistického okruhu. Pribudlo na ňom viacero nových atrakcií. Do najstarších opálových baní na svete, ktoré sa nachádzajú v Slanských vrchoch nad Prešovom, budú môcť návštevníci vstúpiť 1. mája.







"Môžeme povedať, že sme usilovne pracovali a vytvorili sme množstvo nových exponátov, ukážok spôsobu ťažby a dopravy materiálu. Pri ťažbe opálu sa nahromadilo veľké množstvo sute, ktorú museli baníci vyvážať. Niečo použili na stavbu múrikov, ale väčšina materiálu išla vonku. Na horizontálnu prepravu sa používali vozíky a na vertikálnu prepravu smerom zvrchu dole sa používali sýpy. Urobili sme repliky obdivoch typov," uviedol manažér banského skanzenu Jozef Čurík s tým, že vo veľkej sále zriadili pre návštevníkov galériu dobových fotografií, ktoré získali zo súkromných zbierok.







Taktiež pribudla presná replika vodnej hrádze, ktorá chránila baníkov pred prívalovou vodou, ako aj replika prenosnej dobovej toalety, aké sa v bani bežne používali v oddychových priestoroch.



Ďalšou z noviniek sú vystavené opály, ktoré si môžu návštevníci pozrieť. "Dá sa povedať, že každý opál je iný. Drahý opál je ten, ktorý vykazuje hru farieb. Čím je tmavší, tým je drahší, ak má všetky farby," povedal Čurík. "Naše opály sú trocha tvrdšie a dá sa povedať, že najkrajšie na svete. Vystavujeme sklené, mliečne opály a hydrofanický opál. Sú to základné druhy, ktoré sa tu nachádzali," doplnil geológ Peter Vavrek.



Vo vstupnej časti bane pribudol drevený kríž. Podľa Čuríka boli baníci zbožní ľudia, ktorí sa pravidelne modlili. "V letnom období sa modlili pred dreveným krížom vonku, ktorý dala postaviť pani Goldschmiedová, a v zime, keď bolo veľa snehu, tak pred krížom vo vnútri. Je to replika, originál je v kostole v Červenici," priblížil Čurík.







Vstup do baní bude možný v šesťčlenných skupinách. Podľa marketingovej manažérky Slovenských opálových baní Ivety Adamovej to, či človek zvládne návštevu bane, si môže vyskúšať hneď na začiatku.



"Je to prvých 30 metrov chodby. Ten vstup je asi najužší a kto ním neprejde, tak ten v bani, žiaľ, nemá čo robiť. Klaustrofobici by mali asi zvážiť návštevu, ale čo sa týka vekových kategórií, chodia nám sem deti od dvoch rokov, seniori, dokonca aj vozičkári. Baňa je prakticky bezproblémová pre kohokoľvek, kto má bežnú kondíciu," dodala Adamová.

