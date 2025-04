Návštevníkov regiónu Trnava čakajú počas sviatkov kultúrne zážitky

Trnava 10. apríla (TASR) - Návštevníkov regiónu Trnava čaká počas veľkonočných sviatkov niekoľko podujatí, ako napríklad folklór, veľkonočný rodinný deň na zámku, jarná atmosféra na trhu, ale aj duchovné zážitky. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Exteriérové divadelné predstavenie Pašie - cesta pútnika v Sade Antona Bernoláka sa bude konať 12. apríla o 19.30 h a 13. apríla o 17.30 h. Podujatie Na kvetnú nedzelu sa začne 13. apríla o 15.00 h. Prinesie bohatý program založený na ľudových zvykoch a tradíciách vrátane vynášania Moreny a nesenia letečka - symbolov odchodu zimy a príchodu jari - spojených s vystúpením folklórnych súborov. Popoludnie bude patriť divadelnej rozprávke.



Na Zelený štvrtok (17. 4.) o 9.30 h sa uskutoční omša spojená so svätením olejov (Missa chrismatis), počas ktorej trnavský arcibiskup Ján Orosch požehná oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Kňazi si zároveň obnovia svoje sľuby.



Na Veľký piatok (18. 4.) sa v meste koná tiché nesenie kríža - Via Crucis Tyrnaviensis, ktoré má v meste viac než 30-ročnú tradíciu. „Tiché procesie vyrážajú zo štyroch mestských štvrtí a približne po hodine sa stretnú na Trojičnom námestí, odkiaľ pokračujú smerom na kalváriu,“ doplnil. Veľkonočná vigília sa uskutoční na Bielu sobotu (19. 4.) o 19.45 h.



Od 18. do 20. apríla sa na Smolenickom zámku uskutoční podujatie Veľkonočné dobrodružstvo. Počas predveľkonočného obdobia sa bude konať aj mestský trh na Trojičnom námestí. Trhovníci prichádzajú do mesta pravidelne každý piatok a sobotu v čase od 7.00 h do 11.00 h, počas veľkonočného víkendu budú k dispozícii 19. apríla.