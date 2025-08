Návštevníkov Stropkovského jarmoku čaká viac ako 200 stánkov

Stropkov 1. augusta (TASR) - Návštevníkov Stropkovského jarmoku čaká vyše 200 predajných stánkov s občerstvením, remeselnými výrobkami a so spotrebným tovarom. V Uličke remesiel svoje umenie predvedie viac ako 50 remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. Slávnostné otvorenie jarmoku, ktorý sa koná od piatka do nedele (3. 8.), je naplánované na piatok o 16.00 h. TASR o tom informoval hovorca Stropkova Peter Novák.



Hlavný hudobný program odštartuje vystúpením Ľudovej hudby Stana Baláža, predstavia sa aj klienti Domu detí Božieho milosrdenstva a folkloristi zo Stropkovčana. Žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Františka Veselého si pre stropkovské publikum tento rok pripravili koncert s názvom Ďakujeme za hudbu venovaný nesmrteľným hitom skupiny ABBA. Večer vyvrcholí vystúpeniami Štefana Šteca s kapelou Fajta a vychádzajúcim hviezdam zo skupiny Sám sebou. Piatok zakončí Replay Band s výberom slovenských a svetových hitov,



Sobota (2. 8.) prinesie pestrú zmes žánrov od folklóru až po rock a disko. Headlinermi večera budú Komajota a David Koller, bývalý frontman českej kapely Lucie. Večer zakončí videodiskotéka DJ Kráľa s moderátorom Daliborom Bírom.



V Uličke remesiel bude tento rok viac ako 50 remeselníkov, z toho približne 20 domácich. Otvorená bude počas jarmočných dní v čase od 9.00 do 19.00 h v mestskom parku a ponúkne pestrú mozaiku remeselnej tvorby: tkanie na krosnách, točenie na hrnčiarskom kruhu, zdobenie medovníkov, spracovanie vlny a plstenie, kováčstvo, opracovávanie samorastov, výrobu drevených hračiek a dekorácií, šperky zo živice, ručne maľované odevy, krojové doplnky, prírodnú kozmetiku, bylinné sirupy, včelie produkty, kožené výrobky, háčkované hračky, dekoračné predmety a mnoho ďalšieho.



Súčasťou Uličky remesiel budú aj tvorivé dielne pre deti a dospelých, kde si návštevníci môžu pod vedením skúsených remeselníkov vyskúšať viaceré techniky, ako je tkanie na krosnách, spracovanie vlny či točenie na hrnčiarskom kruhu.



Z dôvodu konania podujatia budú v meste platiť dopravné obmedzenia. Tranzitná nákladná doprava bude presmerovaná cez mestskú časť Bokša, osobná doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách.



Podujatie v tomto roku podporila národná agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel.