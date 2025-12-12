< sekcia Regióny
Návštevníkov zámku v Holíči čaká tematická sobota
Cieľom je rozvoj témy s dôrazom na doposiaľ neprezentované skutočnosti o ceste k mieru.
Autor TASR
Holíč 12. decembra (TASR) - Návštevníkov Holíča v okrese Skalica čakajú v sobotu (13. 12.) na miestnom zámku ukážky historickej výstroje a výzbroje, napoleonskí, ruskí a rakúsko-uhorskí vojaci či šermiarske vystúpenia. Vyvrcholením programu bude videomapping Holíč 1805. Stane sa tak pri príležitosti 220. výročia ústupu spojeneckých vojsk z bitky pri Slavkove. TASR to uviedol primátor mesta Zdenko Čambal.
„Podujatie je súčasťou cezhraničného projektu Cesta k míru, ktorý máme s partnerom z moravskej strany, s mestom Slavkov, a je venované napoleonskému obdobiu z toho dôvodu, že veľký bratislavský mier nebol podpísaný v Bratislave, ale v Holíči na cisárskom zámku, letnom sídle Habsburgovcov,“ ozrejmil.
Cieľom je rozvoj témy s dôrazom na doposiaľ neprezentované skutočnosti o ceste k mieru. Cieľovou skupinou projektu sú miestni obyvatelia, turisti zo Slovenska, Českej republiky, ale aj zo zahraničia, ktorí napoleonské udalosti cielene vyhľadávajú.
Medzi investície v rámci projektu patria tiež rekonštrukcie slavkovských fontán, zámockého múru a skleníka a holíčskeho zámockého rybníka. V priebehu apríla sa uskutočnil Festival kultúry spoza hraníc spolu s otvorením turistickej sezóny. Súčasťou projektu bolo aj Drevárske sympózium. Spolufinancovaný je Európskou úniou príspevkom vo výške 4.702.345,31 eura.
